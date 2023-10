Milioni di persone in tutto il mondo sono rimaste incantate dalla recente eclissi solare “anello di fuoco”. Tuttavia, mentre la maggior parte di noi osservava l’eclissi dalla Terra, un potente satellite meteorologico statunitense ha fornito una prospettiva diversa dallo spazio. Il satellite GOES-East della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha catturato l'ombra dominante dell'eclissi lunare che passava sul pianeta da una distanza di 22,300 miglia sopra.

Le eclissi solari si verificano quando la Luna passa tra il Sole e la Terra, proiettando un'ombra sulla superficie del nostro pianeta. La recente eclissi è stata una “eclissi solare anulare”, in cui la Luna è posizionata più lontano dalla Terra. Ciò fa sì che la luna appaia più piccola e non copra completamente il sole. Crea invece un bellissimo effetto “anello di fuoco”, lasciando visibile un sottile contorno della nostra stella.

Per coloro che non si trovavano nel percorso diretto dell'eclissi, era comunque possibile assistere a un'eclissi parziale utilizzando occhiali per la visione solare approvati. Tuttavia, la prossima eclissi solare totale negli Stati Uniti e nel Nord America avrà luogo l’8 aprile 2024. Fino ad allora, la prossima eclissi anulare sugli Stati Uniti non si verificherà fino al 21 giugno 2039.

Sia le eclissi solari totali che quelle anulari sono eventi speciali che generano molta eccitazione astronomica. Sono eventi relativamente rari, il che li rende molto attesi. Quindi, quando si verifica la prossima eclissi, assicurati di goderti lo spettacolo.

Fonte:

– Ufficio del Servizio meteorologico nazionale di Tampa Bay

– Nasa