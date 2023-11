Le tecniche di intelligenza artificiale aprono nuove prospettive sui poli del sole

By

Gli scienziati sono da tempo affascinati dai misteri del sole e ora si rivolgono all’intelligenza artificiale (AI) per sbloccare nuove prospettive sui poli inesplorati del sole. Sebbene inviare satelliti per osservare direttamente i poli sia proibitivamente costoso, i ricercatori stanno utilizzando l’intelligenza artificiale per creare osservatori virtuali e generare ipotesi plausibili su come potrebbero apparire i poli.

Benoit Tremblay, ricercatore presso il Centro nazionale per la ricerca atmosferica (NCAR) della National Science Foundation (NSF) degli Stati Uniti, spiega che sfruttando le informazioni disponibili, l’intelligenza artificiale può fornire un modo economicamente vantaggioso per esplorare e modellare le dinamiche 3D del sole. Questa nuova tecnica farà luce sull’impatto delle radiazioni solari sulle tecnologie sensibili sulla Terra, come i satelliti, la rete elettrica e le comunicazioni radio.

Attualmente le osservazioni del Sole sono limitate a ciò che può essere visto dai satelliti della regione equatoriale. L’approccio proposto dall’intelligenza artificiale riempie l’anello mancante e migliora la nostra comprensione delle dinamiche del sole collegandole a ciò che sappiamo delle altre stelle.

Per raggiungere questo obiettivo, Tremblay e i suoi colleghi hanno utilizzato i campi di radianza neurale (NeRF), reti neurali che trasformano le immagini 2D in scene 3D complesse. Adattando i NeRF alle immagini ultraviolette estreme (EUV) del sole, i ricercatori hanno creato “SuNeRF” (sun Neural Radiance Fields). Questi modelli generati dall’intelligenza artificiale approssimano come potrebbero apparire i poli solari utilizzando una serie temporale di immagini catturate dai satelliti di osservazione EUV.

Sebbene i modelli di intelligenza artificiale siano approssimazioni, forniscono strumenti preziosi per studiare il sole e informare le future missioni solari. Il gruppo di ricerca è ottimista riguardo al potenziale dei progressi dell’intelligenza artificiale per migliorare i loro modelli e aprire nuove possibilità per l’esplorazione scientifica.

FAQ:

Perché è difficile osservare direttamente i poli del sole?

Osservare direttamente i poli del Sole è impegnativo e costoso perché richiede l'invio di satelliti appositamente progettati per tale scopo.

In che modo l'intelligenza artificiale aiuta nello studio dei poli solari?

L’intelligenza artificiale consente ai ricercatori di creare osservatori virtuali e generare approssimazioni di come potrebbero apparire i poli del sole utilizzando i dati satellitari esistenti. Ciò fornisce informazioni economicamente vantaggiose sulle dinamiche del sole e sul suo impatto sulle tecnologie della Terra.

Cosa sono i campi di radianza neurale (NeRF)?

I campi di radianza neurale (NeRF) sono reti neurali che trasformano le immagini 2D in scene 3D complesse. Nel contesto dello studio del sole, i NeRF aiutano a generare modelli 3D dei poli solari basati sulle osservazioni satellitari disponibili.

Esistono missioni dedicate allo studio dei poli solari?

Attualmente non esistono missioni dedicate allo studio dei poli solari. Tuttavia, la missione Solar Orbiter dell’Agenzia spaziale europea fornirà preziose immagini ravvicinate del sole, contribuendo alla convalida e al perfezionamento dei modelli dei poli generati dall’intelligenza artificiale.