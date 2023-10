Virgin Galactic ritarda di un giorno la missione dedicata al turismo spaziale

By

Virgin Galactic ha annunciato un giorno di ritardo per la sua prossima missione di turismo spaziale, Galactic 04. La missione, originariamente prevista per giovedì 5 ottobre, avrà ora luogo venerdì 6 ottobre. Il ritardo serve per consentire alla squadra di completare i preparativi e i controlli necessari del veicolo.

Galactic 04 coinvolgerà tre clienti paganti che vivranno un viaggio nello spazio suborbitale a bordo dell'aereo spaziale VSS Unity di Virgin Galactic. L'aereo sarà trasportato dal suo aereo portaerei, VMS Eve, e decollerà dallo Spaceport America del New Mexico. Il dirigente pubblicitario britannico Trevor Beattie, l'insegnante di astronomia americano Ron Rosano e l'avventuriera Namira Salim saranno imbarcati in questa missione. Salim sarà il primo pakistano a raggiungere l'ultima frontiera.

Oltre ai clienti, anche il capo istruttore astronauta di Virgin Galactic, Beth Moses, sarà presente nella cabina di Unity, contribuendo a garantire un viaggio sicuro e piacevole per tutti. L'aereo spaziale sarà pilotato da Kelly Latimer e CJ Sturckow, mentre Nicola Pecile e Jameel Janjua avranno il controllo di Eve.

Una volta completata la missione, sia Unity che Eve torneranno allo Spaceport America. Questo segnerà il quarto volo spaziale commerciale di Virgin Galactic, dopo iniziative simili di giugno, agosto e settembre di quest'anno.

Sebbene la compagnia attualmente preveda di volare una volta al mese con Unity, ha indicato che la frequenza dei voli aumenterà in modo significativo nel 2026, quando la loro nuova “classe Delta” di aerei spaziali diventerà operativa. Questi nuovi veicoli sono progettati per essere lanciati con una frequenza pari a una volta alla settimana.

Nel complesso, Virgin Galactic attende con impazienza il completamento con successo di Galactic 04 e il continuo progresso del turismo spaziale in futuro.

Fonte:

Virgin Galactic via X (ex Twitter) – dichiarazione del 1 ottobre 2021