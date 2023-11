L'indagine trova informazioni senza precedenti sull'eruzione e sullo tsunami del Kolumbo del 1650

By

Una recente indagine condotta dagli scienziati del GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel ha fatto luce sulla storica eruzione del vulcano sottomarino Kolumbo nel 1650. Utilizzando una tecnologia di imaging avanzata, i ricercatori sono stati in grado di ricostruire la sequenza di eventi che hanno portato al catastrofico tsunami innescato dall’eruzione. Questi risultati offrono preziose informazioni per lo sviluppo di programmi di monitoraggio dell’attività vulcanica sottomarina attiva.

L'eruzione del vulcano Kolumbo nel Mar Egeo fu uno spettacolo che lasciò sbalorditi i testimoni nel 1650. I resoconti di quel tempo descrissero un notevole cambiamento nel colore e nella temperatura dell'acqua, insieme all'espulsione di rocce luminose e alla presenza di fuoco e fulmini. L'eruzione scatenò un devastante tsunami, con onde che raggiunsero altezze fino a 20 metri, provocando una distruzione diffusa lungo la costa.

Il dottor Jens Karstens, il ricercatore principale dello studio, spiega come hanno ricostruito gli eventi storici utilizzando la moderna tecnologia di imaging. Il team ha utilizzato metodi sismici 3D per creare un'immagine dettagliata del cratere sottomarino, che ha rivelato che la causa dello tsunami è stata una frana seguita da un'eruzione esplosiva. Confrontando i resoconti storici dei testimoni oculari con le simulazioni al computer, i ricercatori hanno confermato che la combinazione di questi due eventi era in linea con la devastazione osservata.

Lo studio non solo fornisce approfondimenti sul passato, ma offre anche preziose conoscenze per monitorare e prevedere la futura attività vulcanica. Comprendendo i meccanismi alla base delle eruzioni e degli tsunami del passato, gli scienziati possono sviluppare programmi di monitoraggio migliorati e potenzialmente anche sistemi di allarme precoce. Questa ricerca contribuisce agli sforzi in corso, come il progetto SANTORY guidato dal Prof. Dr. Paraskevi Nomikou, nel monitoraggio dei disordini vulcanici nei vulcani sottomarini attivi.

L’uso della sismica marina a riflessione 3D ha svolto un ruolo cruciale in questo studio. Questa tecnica geofisica utilizza onde sonore che rimbalzano sugli strati geologici sotto il fondale marino, consentendo agli scienziati di creare profili trasversali dettagliati. Utilizzando più cavi di misurazione trainati dietro una nave da ricerca, è possibile costruire un'immagine tridimensionale, nota come volume sismico.

Con questi progressi nella tecnologia di imaging e la nostra crescente comprensione dell’attività vulcanica sottomarina, siamo meglio attrezzati per monitorare e mitigare i rischi associati a questi fenomeni naturali. I risultati dell’indagine sull’eruzione del Kolumbo servono a ricordare l’incredibile potenza dei vulcani e l’importanza di studiare e prepararsi al loro potenziale impatto.

