Scoperta una nuova minaccia di terremoto nel Pacifico nord-occidentale, secondo uno studio

Un recente studio condotto dall’Università dell’Arizona ha rivelato una minaccia sismica precedentemente sconosciuta nel Pacifico nordoccidentale. Esaminando gli anelli degli alberi, i ricercatori sono stati in grado di identificare un evento sismico significativo che ha avuto luogo nelle Puget Lowlands, nella parte occidentale di Washington, intorno alla fine del 923 d.C. o all'inizio del 924. Questa scoperta ha sollevato preoccupazioni sulla potenziale devastazione che un simile terremoto potrebbe causare nel regione.

Lo studio ha scoperto che faglie superficiali simili situate a meno di 18 miglia sotto la superficie si sono rotte circa 1,000 anni fa, in modo simile ai recenti terremoti nella zona di confine tra Turchia e Siria. Questi terremoti, di magnitudo pari o prossima a 7.8, hanno provocato la distruzione di migliaia di edifici e la perdita di oltre 50,000 vite umane. Ora, sembra che il Pacifico nord-occidentale stia affrontando una minaccia sismica simile.

I ricercatori stimano che oltre 4 milioni di residenti nel Pacifico nordoccidentale, comprese le principali città come Seattle, Tacoma e Olympia, siano a rischio. Lo studio ha anche rivelato che le faglie superficiali della regione sono interconnesse, attraverso connessioni sotterranee o trasferimento di stress da una faglia all’altra. Questa scoperta ha portato i ricercatori a suggerire che gli attuali modelli di rischio regionale debbano essere aggiornati per includere questa minaccia sismica.

Gli scienziati erano a conoscenza della presenza di faglie superficiali nella regione sin dagli anni ’1960, ma in precedenza non era chiaro quando e come queste faglie si fossero rotte per l’ultima volta. Lo studio ha utilizzato ceppi di alberi morti durante precedenti eventi sismici per determinare la tempistica di questi terremoti. Confrontando i modelli di crescita degli alberi secolari con quelli ancora viventi, i ricercatori sono stati in grado di determinare che gli eventi sismici si sono verificati tra la fine dell’autunno e l’inizio della primavera tra la fine del 923 e l’inizio del 924.

La ricerca evidenzia la necessità di una migliore comprensione e preparazione di fronte a questa minaccia sismica. Serve anche a ricordare l’importanza di aggiornare continuamente i modelli di pericolo per valutare accuratamente i rischi posti dai disastri naturali.

Fonte:

– Studio dell’Università dell’Arizona, guidato dal professor Bryan Black

– Pubblicato sulla rivista Science Advances