Una rara eclissi “anello di fuoco” affascina le Americhe

Un raro e magnifico evento celeste, noto come eclissi dell'"anello di fuoco", ha affascinato gli spettatori mentre attraversava le Americhe, dall'Oregon al Brasile. Con entusiasmo e anticipazione, persone provenienti da piccoli paesi, città, aree rurali e parchi nazionali si sono riunite prima dell'alba, sperando di intravedere questo straordinario fenomeno. L'evento, noto anche come eclissi solare anulare, differisce da un'eclissi solare totale in quanto la Luna non copre completamente il sole. Invece, quando la Luna si allinea tra la Terra e il Sole si forma un confine luminoso e fiammeggiante.

Gli appassionati di eclissi sono accorsi da tutti gli Stati Uniti in località remote, alla ricerca dei migliori punti di osservazione possibili per assistere all'eclissi dell'anello di fuoco. Migliaia di persone ad Albuquerque, nel Nuovo Messico, hanno assistito a un duplice spettacolo, poiché la festa annuale delle mongolfiere della città coincideva con l'eclissi. Poco prima che il cielo si oscurasse brevemente, centinaia di vibranti mongolfiere salivano con grazia nel cielo dell'alba.

Guardando al futuro, è previsto che un’eclissi solare totale attraversi gli Stati Uniti nella direzione opposta il prossimo aprile. Partendo dal Messico, attraverserà il Texas fino al New England prima di concludersi nel Canada orientale. Nell'ottobre del prossimo anno, la prossima eclissi dell'anello di fuoco avrà luogo sulla punta più meridionale del Sud America, mentre l'Antartide sperimenterà questa meraviglia celeste nel 2026. Negli Stati Uniti, sarà necessario attendere il 2039 per un'altra eclissi dell'anello di fuoco. diventa visibile, con l’Alaska che è l’unico stato sul suo percorso diretto.

