Studenti di ingegneria creano un sistema di allarme rapido economico ed efficiente per la fioritura di alghe blu-verdi

Le fioriture di alghe blu-verdi sono diventate più diffuse sui laghi dell'Alberta a causa dell'aumento delle temperature causato dal riscaldamento globale. Queste fioriture possono produrre tossine nocive che comportano rischi per l’uomo e gli animali. Jordan Eleniak, uno studente di ingegneria del secondo anno di Métis e partecipante al programma di tirocinio indigeno dell'U of A chiamato I-STEAM Pathways, ha sviluppato una cella a combustibile microbica in grado di rilevare rapidamente le fluttuazioni di tensione causate dalle tossine. Questa tecnologia aiuta a rilevare precocemente la fioritura di alghe blu-verdi.

La cella a combustibile microbica è un dispositivo economico e di facile produzione, realizzato con materiali fabbricati da una stampante 3D. Riconosce le fluttuazioni di tensione causate dalla presenza di tossine nell'acqua e invia i dati ai biologi tramite Internet. Attraverso questo sistema di allerta precoce, ricercatori e scienziati possono monitorare in tempo reale i potenziali danni causati dalla fioritura di queste alghe.

I-STEAM Pathways è un programma interdisciplinare che incoraggia gli studenti delle Prime Nazioni, dei Métis e degli Inuit a impegnarsi nella ricerca pratica in vari campi ambientali, tra cui scienza, ingegneria ambientale, diritto ambientale e politica. Il lavoro di Jordan Eleniak è un esempio straordinario di come questi studenti stiano avendo un impatto significativo nella ricerca e nella conservazione ambientale.

Questo sistema di allarme rapido sviluppato da Eleniak ha il potenziale per essere uno strumento prezioso per prevenire la diffusione di fioriture dannose di alghe blu-verdi. Individuando tempestivamente queste tossine, è possibile adottare misure adeguate per garantire la sicurezza degli esseri umani e della fauna selvatica. Il dispositivo di Eleniak dimostra la potente combinazione di ingegneria e scienza ambientale nell'affrontare urgenti questioni ambientali.

Questa tecnologia rappresenta un significativo passo avanti nella lotta contro la proliferazione delle alghe blu-verdi, che sono diventate una crescente preoccupazione a causa dei cambiamenti climatici. Con l’aiuto di soluzioni innovative come questo sistema di allarme rapido, possiamo comprendere meglio e mitigare l’impatto di queste fioriture sui nostri ecosistemi e comunità.

