Vista sbalorditiva dell'eclissi solare anulare catturata dal satellite GOES-16

Il Geostationary Operational Environmental Satellite-16 (GOES-16) della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), noto anche come GOES-East, ha fornito uno straordinario scorcio dell'eclissi solare anulare dallo spazio. Come parte della serie avanzata GOES-R, questo satellite svolge un ruolo cruciale nella raccolta di dati su vari fenomeni atmosferici, idrologici, oceanici, climatici, solari e spaziali.

Un'eclissi solare anulare si verifica quando la Luna si interpone tra il Sole e la Terra, ma è posizionata nel punto più lontano o vicino alla Terra. Di conseguenza, la Luna appare più piccola del Sole, provocando un effetto affascinante noto come “anello di fuoco”.

La recente eclissi ha tracciato un percorso dal Pacifico nordoccidentale degli Stati Uniti, attraversando California, Nevada, Utah, Arizona, Nuovo Messico e Texas. Ha continuato il suo viaggio attraverso parti del Messico, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia e Brasile prima di concludersi al tramonto nell'Oceano Atlantico.

Utilizzando le sue immagini ad alta risoluzione spaziale e temporale, GOES-16 ha catturato immagini straordinarie dell'ombra della Luna che si muove attraverso gli Stati Uniti occidentali. Questo spettacolo accattivante era visibile dall’Oregon al Texas, consentendo un’osservazione dettagliata della rara eclissi solare anulare.

Lo straordinario display visivo funge da preludio all’imminente eclissi solare totale prevista tra sei mesi. L'8 aprile 2024, la Luna occuperà la distanza perfetta dalla Terra per coprire completamente il Sole, creando un fenomeno celeste mozzafiato. Questo evento attraverserà il Messico, la metà orientale degli Stati Uniti e il Canada, affascinando gli spettatori con la sua maestosa bellezza.

– Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica (NOAA): satellite GOES-16

– ScienceNews: “Le immagini mostrano un’eclissi solare anulare che si sposta attraverso gli Stati Uniti”