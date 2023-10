La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA scarica campioni di asteroidi e inizia la prossima missione

By

La navicella spaziale OSIRIS-REx ha consegnato con successo il suo prezioso carico di campioni di roccia e polvere dall'asteroide Bennu al deserto terrestre nello Utah. Mentre salutava i campioni, la navicella spaziale catturò un'immagine della capsula di ritorno mentre si dirigeva verso un altro asteroide. La NASA ha rilasciato una sequenza in bianco e nero della discesa della capsula attraverso l'atmosfera terrestre, scattata dalla NavCam 1 di TAGCAMS subito dopo il suo rilascio dalla navicella spaziale.

La sequenza di immagini, elaborata dalla NASA, evidenzia i dettagli della capsula e la sua nuvola di detriti rilasciata riducendo al minimo la vista della Terra e la luce solare diffusa. In una foto scattata poco prima del suo rilascio, la capsula di ritorno del campione può essere vista ancora attaccata al pannello strumenti della navicella. Tuttavia, in un'immagine successiva, la capsula appare completamente carbonizzata dal suo viaggio attraverso l'atmosfera terrestre, indicando un atterraggio riuscito con il paracadute.

La missione OSIRIS-REx è iniziata nel 2016 e ha raggiunto l'asteroide Bennu nel 2018. Dopo aver trascorso due anni osservando la roccia spaziale e raccogliendo un campione dalla sua superficie nell'ottobre 2020, la navicella spaziale ha salutato Bennu e ha iniziato il suo viaggio di ritorno sulla Terra. Il recente smontaggio del contenitore del campione ha rivelato un'inaspettata abbondanza di detriti provenienti da Bennu, suggerendo che OSIRIS-REx abbia raccolto più di quanto inizialmente previsto.

Mentre i campioni vengono analizzati dagli scienziati, la navicella spaziale stessa si sta già imbarcando per la sua prossima missione. Ora è pronto per esplorare l’asteroide Apophis, cosa che ha portato alla ridenominazione della missione come OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer). Questa continua esplorazione degli asteroidi fornirà preziose informazioni sulle origini e sulla composizione di questi corpi celesti, migliorando la nostra comprensione del sistema solare.

Fonte:

– NASA/Goddard/Università dell’Arizona/Lockheed Martin

– NASA/Keegan Barber