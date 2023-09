Il rover Perseverance della NASA genera ossigeno su Marte

La missione del rover Perseverance della NASA ha raggiunto un traguardo importante generando con successo ossigeno sulla superficie di Marte. Il rover si è affidato al Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) per convertire l’atmosfera marziana ricca di anidride carbonica in ossigeno respirabile. Questa svolta ha implicazioni significative per le future missioni con equipaggio sul Pianeta Rosso.

MOXIE, un piccolo strumento a bordo del rover Perseverance, funge essenzialmente da impianto pilota per la produzione di ossigeno. Utilizza un processo chiamato elettrolisi dell'ossido solido per separare gli atomi di ossigeno dalle molecole di anidride carbonica. L'anidride carbonica viene prelevata dall'atmosfera marziana e quindi l'ossigeno viene creato attraverso un processo riscaldato.

Il successo della generazione di ossigeno su Marte è un passo cruciale verso la creazione di una presenza umana sostenibile sul pianeta. L'ossigeno non è solo vitale per la respirazione degli astronauti, ma è anche un componente importante del propellente per i razzi. Essere in grado di produrre ossigeno utilizzando le risorse disponibili su Marte significa che le future missioni potranno fare meno affidamento sulle forniture provenienti dalla Terra, rendendole più indipendenti ed economiche.

Tuttavia, MOXIE è attualmente progettato solo per produrre piccole quantità di ossigeno come prova di concetto. È in grado di produrre circa 10 grammi di ossigeno all'ora, che equivalgono a circa 10 minuti di ossigeno respirabile per un astronauta. Aumentare la tecnologia per soddisfare le richieste di ossigeno di una missione con equipaggio richiederà ulteriore sviluppo e perfezionamento.

La riuscita dimostrazione delle capacità di MOXIE su Marte ci porta un passo avanti verso l'esplorazione umana del Pianeta Rosso. Questo traguardo fondamentale non solo convalida la fattibilità della produzione di ossigeno su Marte, ma apre anche possibilità per altri esperimenti di utilizzo delle risorse in situ che possano supportare futuri sforzi di colonizzazione.

