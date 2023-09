Audio inquietante: la NASA rivela il suono di un buco nero

By

La NASA ha rilasciato una registrazione audio che cattura il suono inquietante di un buco nero. La registrazione, derivata dai dati raccolti dall'Osservatorio a raggi X Chandra, offre uno sguardo sul mondo misterioso e affascinante di questi oggetti celesti.

Gli scienziati sono da tempo affascinati dai buchi neri, che sono regioni dello spazio con forze gravitazionali estremamente forti da cui nulla, nemmeno la luce, può sfuggire. Sebbene siano invisibili all’occhio umano, possono emettere varie forme di radiazioni elettromagnetiche, compresi i raggi X.

Il suono del buco nero, come catturato nella registrazione, è una nota profonda e grave. È stato descritto come un suono inquietante e inquietante, che ricorda la colonna sonora di un film di fantascienza. La bassa frequenza del suono è dovuta al fatto che i buchi neri sono oggetti estremamente massicci e compatti, che provocano vibrazioni nello spazio-tempo circostante.

Questa scoperta è significativa perché fornisce agli scienziati un nuovo modo di studiare e comprendere il comportamento dei buchi neri. Ascoltando i suoni che emettono, gli astronomi possono ottenere informazioni sulla loro struttura, dinamica e interazioni con l'ambiente circostante. Permette loro di “sentire” i buchi neri e studiarne le proprietà in un modo altrimenti impossibile.

La registrazione è stata resa possibile dall’Osservatorio a raggi X Chandra, progettato specificamente per rilevare e studiare i raggi X provenienti dallo spazio. È uno dei Grandi Osservatori della NASA, insieme al telescopio spaziale Hubble e al telescopio spaziale Spitzer. Analizzando le emissioni di raggi X dei buchi neri, gli astronomi possono scoprire preziose informazioni sui processi fisici che avvengono vicino a questi oggetti enigmatici.

In conclusione, il rilascio da parte della NASA della registrazione audio di un buco nero fornisce una visione unica e accattivante del mondo nascosto di questi giganti cosmici. Apre nuove possibilità per studiare e comprendere la natura dei buchi neri e contribuisce alla nostra conoscenza in continua espansione dell’universo.

Definizioni:

– Buco nero: una regione dello spazio con forze gravitazionali estremamente forti da cui nulla può sfuggire, nemmeno la luce.

– Osservatorio a raggi X Chandra: un telescopio spaziale appositamente progettato per rilevare e studiare i raggi X provenienti dallo spazio.

– Raggi X: una forma di radiazione elettromagnetica con energia maggiore e lunghezze d’onda più corte rispetto alla luce visibile.

Fonte: CNN (l'articolo di origine non fornisce l'URL)