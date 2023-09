Livelli allarmanti di resistenza agli antibiotici riscontrati nei pazienti feriti di guerra in Ucraina

I ricercatori hanno scoperto un livello preoccupante di resistenza agli antibiotici nei batteri dei pazienti feriti di guerra in Ucraina. Lo studio, condotto dall'Università di Lund in Svezia in collaborazione con microbiologi ucraini, ha riscontrato livelli di resistenza senza precedenti, in particolare nel batterio Klebsiella pneumoniae. Ciò ha sollevato la necessità di un sostegno internazionale per affrontare questa grave preoccupazione.

Lo studio, pubblicato su The Lancet Infectious Diseases, ha analizzato la resistenza batterica nei pazienti feriti in guerra e ricoverati negli ospedali. I risultati hanno rivelato che molti pazienti avevano batteri con livelli notevolmente elevati di resistenza. Il professor Kristian Riesbeck, esperto di batteriologia clinica presso l'Università di Lund, ha espresso la sua sorpresa nell'incontrare batteri con livelli così elevati di resistenza. Lui ha sottolineato l'urgenza della situazione e la necessità di aiuto in Ucraina.

La guerra non solo causò immense sofferenze umane, ma portò anche a una battaglia contro i batteri resistenti. I reparti sopraffatti e le infrastrutture distrutte negli ospedali hanno contribuito a far sì che i pazienti contraessero infezioni durante il trattamento. Sono stati raccolti campioni da 141 vittime di guerra, inclusi adulti feriti e neonati con polmonite. I risultati hanno mostrato che diversi batteri Gram-negativi hanno mostrato resistenza agli antibiotici comunemente usati, compresi quelli non ancora disponibili sul mercato. Inoltre, quasi il 10% dei campioni conteneva batteri resistenti alla colistina, considerata addirittura l’antibiotico “di ultima istanza”.

Kristian Riesbeck ha espresso preoccupazione per la resistenza del batterio Klebsiella pneumoniae, che può causare malattie anche nelle persone con un sistema immunitario sano. Ha sottolineato che l’entità della resistenza osservata in questo studio supera qualsiasi cosa vista prima, con il 6% dei campioni contenenti batteri resistenti a tutti gli antibiotici testati. Riesbeck ha sottolineato l'importanza di assistere l'Ucraina nell'affrontare la situazione attuale per prevenire l'ulteriore diffusione di batteri resistenti e proteggere l'intera regione europea.

