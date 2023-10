Preparatevi allo sciame meteorico delle Orionidi

By

Gli astrofili in Ontario attendono con impazienza il picco dello sciame meteorico delle Orionidi questo fine settimana. Con un massimo di 20 meteore all'ora, comprese palle di fuoco luminose, sarà un evento spettacolare. Lo sciame meteorico è prodotto dai granelli di polvere della cometa Halley ed è visibile ogni anno in ottobre e novembre. Tuttavia, quest’anno si prevede che raggiungerà il suo picco durante le ore notturne tra il 21 e il 22 ottobre.

Per intravedere lo sciame meteorico, si consiglia di iniziare a guardare intorno alle 10:30 di sabato, una volta che la costellazione di Orione si è liberata dall'orizzonte orientale. La luna può ostacolare la visibilità, ma se sei disposto a stare alzato fino a tardi, aspettare che la luna tramonti intorno all'1:15 di domenica mattina fornirà condizioni di visione migliori.

Sebbene lo sciame meteorico delle Orionidi sia considerato nella media, promette comunque immagini accattivanti. Gary Boyle, noto anche come l'astronomo da cortile, suggerisce che potrebbero esserci delle palle di fuoco luminose che possono essere piuttosto spettacolari, anche con la luna nel cielo.

Per coloro che sono interessati a catturare immagini della pioggia di meteoriti, è essenziale trovare un luogo buio lontano dalle luci della città. Configurare una fotocamera DSLR su un treppiede con cavo di rilascio e utilizzare un'esposizione da 20 a 30 secondi aumenterà le possibilità di catturare qualcosa nel tuo campo visivo.

Oltre allo sciame meteorico, gli astronomi avranno anche l'opportunità di vedere i pianeti Saturno, Giove e Venere, nonché la Via Lattea invernale. Usare l'app per osservare le stelle Sky Guide per iPhone può aiutarti a confermare ciò che stai vedendo.

Se ti piace il clima più freddo, lo sciame meteorico delle Geminidi è un altro evento da non perdere. Irradiandosi dalla costellazione dei Gemelli, raggiungerà il picco la sera tra il 14 e il 15 dicembre. Si prevede che lo sciame meteorico delle Geminidi sarà addirittura migliore di quello delle Orionidi, con meteore più lente che hanno maggiori possibilità di produrre palle di fuoco luminose.

Per ulteriori risorse e informazioni sull'astronomia, visitare il sito Web di Gary Boyle, wondersofastronomy.com. Boyle, residente a South Mountain, Ontario, sta attualmente conducendo una campagna di crowdfunding per un nuovo osservatorio.

