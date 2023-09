Il ruolo unico delle cellule staminali vertebrali nelle metastasi tumorali della colonna vertebrale

I ricercatori della Weill Cornell Medicine hanno scoperto che le ossa vertebrali, che compongono la colonna vertebrale, derivano da un tipo distinto di cellule staminali che promuovono le metastasi tumorali. Attraverso l’uso di “organoidi” simili a ossa creati da cellule staminali vertebrali, i ricercatori hanno identificato una proteina chiamata MFGE8 che svolge un ruolo significativo nella tendenza dei tumori a diffondersi alla colonna vertebrale piuttosto che ad altre ossa. Questa scoperta fa luce sui disturbi della colonna vertebrale e aiuta a spiegare perché i tumori solidi spesso metastatizzano alla colonna vertebrale.

Le cellule staminali scheletriche, che danno origine alle ossa e alla cartilagine, sono state isolate dai topi sulla base di marcatori proteici di superficie. L'analisi dell'attività genetica ha rivelato che le cellule staminali scheletriche di diverse ossa mostravano modelli distinti di espressione genetica. I ricercatori hanno poi identificato una serie specifica di marcatori per le cellule staminali vertebrali e hanno confermato il loro ruolo nella formazione dell'osso spinale attraverso ulteriori esperimenti.

Teorie precedenti suggerivano che la preferenza dei tumori a metastatizzare alla colonna vertebrale, nota come “tropismo spinale”, fosse legata ai modelli di flusso sanguigno. Tuttavia, i ricercatori hanno trovato prove che le cellule staminali vertebrali potrebbero essere responsabili di questo fenomeno. La semina iniziale delle cellule tumorali metastatiche si è verificata prevalentemente nelle aree in cui si trovano le cellule staminali vertebrali e le loro cellule progenie.

Il team ha osservato che la rimozione delle cellule staminali vertebrali ha eliminato la differenza nei tassi di metastasi tra la colonna vertebrale e le ossa lunghe. Hanno inoltre scoperto che MFGE8, una proteina secreta in quantità maggiori dalle cellule staminali vertebrali rispetto alle cellule staminali delle ossa lunghe, contribuisce in modo determinante al tropismo spinale. Per convalidare questi risultati negli esseri umani, i ricercatori hanno lavorato con ricercatori dell’Hospital for Special Surgery per identificare le controparti umane delle cellule staminali vertebrali dei topi.

I ricercatori sono ora concentrati sulla ricerca di modi per bloccare MFGE8 per ridurre il rischio di metastasi spinali nei pazienti affetti da cancro. Inoltre, il loro studio sulle proprietà uniche delle cellule staminali vertebrali mira a fornire informazioni sui disturbi spinali.

Fonte: Nature, Weill Cornell Medicine, Ospedale di Chirurgia Speciale