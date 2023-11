Potremmo scoprire decine di oggetti interstellari ogni anno con l'Osservatorio Rubin?

Gli astronomi attendono con impazienza il prossimo telescopio Vera Rubin, che vedrà la prima luce nel 2025. Questo telescopio terrestre, situato sulle Ande cilene, sarà dotato della fotocamera digitale più potente del mondo: una fotocamera da 3,200 megapixel con un pesce -lente dell'occhio. Si prevede che il progetto principale del telescopio, il Legacy Survey of Space and Time (LSST), raccoglierà dati su milioni di oggetti celesti, compresi quelli interstellari.

L'LSST sarà in grado di scansionare l'intero cielo visibile nell'emisfero meridionale ogni poche notti, effettuando osservazioni ripetute di oggetti e acquisendo dati preziosi. Questa ricchezza di informazioni consentirà agli astronomi di calcolare le posizioni e le orbite di vari corpi celesti, compresi gli oggetti interstellari che attraversano il nostro Sistema Solare. La capacità unica dell'LSST di catturare deboli oggetti interstellari durante i loro rapidi viaggi lo rende un potenziale punto di svolta nello studio di questi oggetti.

In un recente articolo pubblicato su arXiv, gli astronomi Dusan Marceta e Darryl Z. Seligman hanno stimato che l’LSST potrebbe potenzialmente rilevare fino a 70 oggetti interstellari ogni anno. Hanno utilizzato uno strumento chiamato algoritmo Object In Field (OIF) per simulare le osservazioni LSST e valutare la rilevabilità degli oggetti interstellari in diverse condizioni. L’intervallo nella loro stima deriva dalla natura incerta e non vincolata della popolazione di oggetti interstellari.

Un vantaggio dell’LSST è la sua capacità di mitigare l’effetto “trailing loss”, che si verifica quando gli oggetti in rapido movimento cambiano la loro posizione durante il tempo di esposizione, diffondendo i fotoni su più pixel. Nonostante questa sfida, le simulazioni dell’LSST mostrano che gli oggetti interstellari possono ancora essere rilevati con velocità superiori a quelle delle popolazioni più veloci del sistema solare.

