La missione VERITAS della NASA si prepara a studiare Venere dall'orbita

La missione VERITAS (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy) della NASA sarà lanciata entro un decennio per esaminare la superficie di Venere dall’orbita. Gli scienziati ritengono che lo studio della superficie di Venere possa fornire preziose informazioni sull'abitabilità e sull'evoluzione dei pianeti rocciosi. Per prepararsi a questa missione, il team scientifico internazionale di VERITAS ha recentemente condotto una campagna di due settimane in Islanda, utilizzando i paesaggi vulcanici come analogo di Venere.

L'Islanda è stata scelta come sostituto di Venere a causa delle sue somiglianze geologiche. Sia l'Islanda che Venere hanno attività vulcanica e lo studio del terreno vulcanico in Islanda può aiutare il team VERITAS a capire cosa osserverà il radar della navicella spaziale su Venere. Durante la campagna, il team ha studiato depositi vulcanici, campi di lava e regioni vulcaniche attive in Islanda che assomigliano alla superficie di Venere. Hanno raccolto campioni di roccia e condotto misurazioni per studiare la rugosità superficiale e altre proprietà delle rocce.

Per ottenere immagini radar aeree dei luoghi studiati, sono stati condotti voli guidati dal Centro aerospaziale tedesco (DLR) sopra i paesaggi islandesi. I dati radar raccolti dall'aria verranno confrontati con le misurazioni a terra effettuate dal team scientifico di VERITAS. Questo confronto aiuterà gli scienziati a comprendere meglio le osservazioni radar che verranno effettuate dalla navicella spaziale in orbita attorno a Venere.

La missione VERITAS utilizzerà un radar ad apertura sintetica e uno spettrometro nel vicino infrarosso per creare mappe globali 3D di Venere e distinguere tra diversi tipi di rocce sulla sua superficie. Studiando la superficie di Venere dall'orbita, gli scienziati sperano di scoprire indizi sull'interno del pianeta e ottenere informazioni sull'evoluzione dei pianeti rocciosi come la Terra.

– NASA/JPL-Caltech. (nd). La prossima missione su Venere della NASA per mappare la superficie e determinare perché è così diversa dalla Terra: il JPL della NASA. [Laboratorio di propulsione a reazione della NASA]. URL: N/D

– DLR. (nd). Isola-Kampagne von VERITAS zur Vorbereitung der VENUS-Mission. [Portale DLR]. URL: N/D