La missione ISRO indiana su Venere è già stata configurata

Il presidente dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO), S Somanath, ha annunciato che la missione su Venere è già configurata, con carichi utili sviluppati per la futura missione. Intervenendo all'Indian National Science Academy di Delhi, Somanath ha sottolineato l'importanza di esplorare Venere per rispondere alle domande della scienza spaziale.

Venere, il pianeta più luminoso del sistema solare, è il vicino planetario più vicino alla Terra. Viene spesso definito il gemello della Terra a causa delle sue dimensioni e densità simili. Tuttavia, Venere ha un'atmosfera densa con una pressione atmosferica 100 volte maggiore di quella terrestre ed è piena di acidi. La superficie di Venere è in gran parte sconosciuta e comprenderne le caratteristiche è vitale.

Somanath ha sottolineato che la Terra stessa potrebbe potenzialmente trasformarsi in un pianeta come Venere in un lontano futuro. L'esplorazione di Venere fornisce preziose informazioni sulla possibile evoluzione dell'ambiente e dell'abitabilità della Terra.

Le recenti missioni su Venere includono Venus Express dell'ESA e Akatsuki Venus Climate Orbiter del Giappone. La Parker Solar Probe della NASA ha anche condotto numerosi sorvoli di Venere, catturando immagini in luce visibile della superficie del pianeta.

L'ISRO, noto per i suoi straordinari risultati nella tecnologia e nell'esplorazione spaziale, ha contribuito in modo significativo all'ascesa dell'India come leader globale. L'organizzazione ha lanciato con successo missioni come Chandrayaan per l'esplorazione lunare, la Mars Orbiter Mission (Mangalyaan) e AstroSat, la prima ricerca astronomica dedicata dell'India.

Configurando una missione su Venere, l'ISRO continua ad ampliare i confini dell'esplorazione spaziale e ad approfondire la nostra comprensione del sistema solare.

Fonte:

– Accademia nazionale indiana delle scienze

- ANNI