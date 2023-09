L'ISRO pianifica una missione su Venere, carichi utili già sviluppati

Il presidente dell'Indian Space Research Organization (ISRO) S Somanath ha annunciato che una missione su Venere è già in lavorazione durante la riunione dell'Indian National Science Academy. Somanath ha rivelato che i carichi utili necessari sono già stati sviluppati per la futura missione.

Venere, noto come il vicino planetario più vicino alla Terra, è stato a lungo un argomento intrigante per gli scienziati. La sua densa atmosfera, con una pressione atmosferica 100 volte quella della Terra, presenta sfide per l'esplorazione. La superficie di Venere rimane in gran parte sconosciuta, poiché la sua densa atmosfera ne rende difficile la penetrazione.

L’esplorazione di Venere potrebbe fornire preziose informazioni nel campo della scienza spaziale, oltre a rispondere potenzialmente a domande sull’evoluzione dei pianeti abitabili. Somanath ha evidenziato la possibilità che un giorno la Terra stessa possa assomigliare a Venere, con drastici cambiamenti nelle sue caratteristiche nel corso di migliaia di anni.

L'agenzia spaziale indiana, ISRO, ha fatto passi da gigante nella tecnologia e nell'esplorazione spaziale. Negli ultimi anni ha lanciato con successo missioni come Chandrayaan per l’esplorazione lunare, la missione Mars Orbiter (Mangalyaan) e la ricerca astronomica AstroSat. Questi risultati hanno consolidato la posizione dell’India come leader mondiale nel settore spaziale.

La missione su Venere è un altro impegno ambizioso per l'ISRO. Mentre Venus Express dell’ESA e Akatsuki Venus Climate Orbiter del Giappone hanno fornito dati preziosi sul pianeta in passato, la missione dell’ISRO mira ad approfondire ulteriormente la nostra comprensione di Venere e della sua composizione.

Fonte:

– Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO)

– Accademia nazionale indiana delle scienze