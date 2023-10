Venere è tempestosa?

By

Un recente studio che utilizza i dati di una sonda della NASA ha fatto luce sul dibattito di lunga data sui fulmini su Venere. Sin dagli anni '1970, gli astronomi erano curiosi di sapere se questo pianeta tempestoso fosse soggetto a frequenti fulmini. Ora, utilizzando i dati raccolti dalla Parker Solar Probe durante i suoi sorvoli su Venere, i ricercatori hanno scoperto che le onde sibilanti rilevate sul pianeta si muovevano nella direzione opposta di quanto si pensasse in precedenza.

Nel 1978, la navicella spaziale Pioneer Venus osservò le “onde sibilanti” provenienti dall'atmosfera di Venere, che sono un fenomeno comune causato dai fulmini sulla Terra. Ciò ha portato alla speculazione che le onde su Venere potrebbero essere il risultato di fulmini, suggerendo che Venere sperimenta significativamente più fulmini della Terra. Tuttavia, i dati raccolti dalla sonda solare Parker hanno rivelato che le onde si stavano effettivamente muovendo verso il basso verso il pianeta invece che nello spazio. Questa scoperta inaspettata ha sollevato interrogativi sulla natura di queste onde e sulla loro connessione con i fulmini.

Sebbene questa scoperta non escluda completamente la possibilità che si verifichino fulmini su Venere, mette in discussione la convinzione che Venere sia soggetta a una quantità di fulmini sette volte superiore a quella sperimentata sulla Terra. Ulteriori dati verranno raccolti durante i futuri sorvoli di Venere della Parker Solar Probe per studiare ulteriormente queste onde sibilanti e determinare la loro vera causa. Il passaggio finale della sonda nel novembre 2024 fornirà ai ricercatori una visione più ravvicinata di Venere e una migliore comprensione dei suoi fenomeni atmosferici.

Venere, spesso definita gemella della Terra a causa delle sue dimensioni simili, è nota per le sue temperature estreme e l'ambiente inospitale. La superficie del pianeta è ricoperta da spesse nubi gialle di acido solforico, che rendono impossibile la visita degli esseri umani. Tuttavia, le ricerche e le missioni in corso, come la Parker Solar Probe, continuano a rivelare informazioni su questo misterioso pianeta.

Fonte:

– Rivista di lettere di ricerca geofisica

– La sonda solare Parker della NASA