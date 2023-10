Venere: un nuovo studio sfida le convinzioni esistenti sull'attività dei fulmini

Gli scienziati hanno a lungo dibattuto sulla presenza di fulmini su Venere, un pianeta noto per il suo ambiente ostile e l’atmosfera irrespirabile. Tuttavia, un recente studio condotto da fisici spaziali presso l’Università del Colorado Boulder fornisce prove convincenti che i fulmini potrebbero non essere così comuni su Venere come si credeva in precedenza.

Venere, il vicino planetario più prossimo alla Terra, è caratterizzato da un'atmosfera densa e ricca di anidride carbonica, che provoca un effetto serra fuori controllo. Con temperature che raggiungono i 900 gradi Fahrenheit e pressioni atmosferiche schiaccianti, le condizioni estreme del pianeta hanno reso impossibile per qualsiasi veicolo spaziale sopravvivere sulla sua superficie per lunghi periodi.

I ricercatori hanno utilizzato la sonda solare Parker della NASA, originariamente progettata per studiare la corona solare e il vento solare, per indagare su Venere. Durante un sorvolo nel febbraio 2021, la sonda ha rilevato dozzine di “onde sibilanti”, impulsi di energia spesso associati ai fulmini sulla Terra.

Tuttavia, l’analisi del team suggerisce che queste onde sibilanti potrebbero non avere origine da fulmini ma piuttosto da disturbi nei deboli campi magnetici che circondano Venere. Questa scoperta è in linea con un precedente studio del 2021 che non era riuscito a rilevare le onde radio generate dai fulmini su Venere.

I ricercatori hanno notato uno schema insolito nelle onde sibilanti di Venere, indicando che si sono spostate verso il basso verso il pianeta, contrariamente alla propagazione verso l'esterno prevista da un temporale. Il team sospetta che queste onde possano essere il risultato della riconnessione magnetica, un fenomeno in cui le linee tortuose del campo magnetico che circondano Venere si spezzano e si riconnettono in modo esplosivo.

Sono necessari ulteriori dati per escludere definitivamente che la causa di queste onde sibilanti siano i fulmini. I ricercatori intendono raccogliere maggiori informazioni durante il passaggio finale della Parker Solar Probe vicino a Venere nel novembre 2024, dove scenderà a meno di 250 miglia sopra la superficie del pianeta.

Questo studio mette in discussione l’ipotesi di vecchia data secondo cui Venere è colpita da fulmini sette volte più frequentemente della Terra. Mentre la nostra comprensione di questo enigmatico pianeta continua ad evolversi, gli scienziati sono ansiosi di svelare i misteri del suo ambiente estremo e ottenere una visione più profonda delle complessità del nostro sistema solare.

Fonte:

- Università del Colorado Boulder

– Lettere di ricerca geofisica

– Nasa