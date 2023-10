Nessun fulmine su Venere, suggerisce un nuovo studio

Un recente studio condotto da ricercatori di diverse università conclude che è improbabile che si verifichino fulmini sulla superficie di Venere. Il team, composto da scienziati dell’Università del Colorado Boulder, della West Virginia University, dell’Università della California, Los Angeles e dell’Università della California, Berkeley, ha rianalizzato i segnali rilevati dalla navicella spaziale Pioneer Venus della NASA nel 1978. Questi segnali, noti come onde fischianti , sono tipicamente associati all'attività dei fulmini sulla Terra.

Le onde di Whistler sono onde elettromagnetiche a bassa frequenza prodotte dalla collisione di elettroni nell'atmosfera. Sulla Terra sono generati dai fulmini. Tuttavia, il nuovo studio suggerisce che le versioni venusiane di queste onde potrebbero non indicare l’attività dei fulmini come precedentemente ipotizzato.

Utilizzando i dati raccolti nel 2021 dalla Parker Solar Probe, un altro veicolo spaziale della NASA, i ricercatori hanno scoperto che le onde sibilanti rilevate si dirigevano verso il basso verso la superficie del pianeta invece di essere espulse nello spazio. Ciò indica che i fulmini potrebbero non essere la causa principale di questi segnali elettrici.

Sebbene la presenza di fulmini su Venere sia stata dibattuta per decenni, questo studio fornisce nuove intuizioni. I ricercatori propongono che la riconnessione magnetica, un fenomeno in cui le linee del campo magnetico si torcono, si spezzano e si riconnettono, potrebbe essere responsabile della generazione delle onde sibilanti su Venere.

Lo studio sottolinea che sono necessarie ancora ulteriori ricerche per determinare in modo definitivo l’esistenza dei fulmini su Venere. La sonda solare Parker è destinata a compiere un altro passaggio vicino a Venere, offrendo ai ricercatori ulteriori opportunità per studiare il clima del pianeta in modo più dettagliato.

La ricerca è stata pubblicata su Geophysical Research Letters.

Fonte:

– Lettere di ricerca geofisica