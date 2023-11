Nuove intuizioni sull'atmosfera di Venere suscitano entusiasmo per la futura esplorazione dello spazio

Gli scienziati hanno recentemente fatto una scoperta rivoluzionaria sull’atmosfera diurna di Venere, gettando nuova luce sulle dinamiche del pianeta e aprendo possibilità per la futura esplorazione dello spazio. Utilizzando i dati dell'Osservatorio stratosferico per l'astronomia a infrarossi (SOFIA), i ricercatori guidati dal fisico Heinz-Wilhelm Hubers del Centro aerospaziale tedesco (DLR) hanno trovato ossigeno atomico in 17 diverse posizioni su Venere. Questa scoperta ha fornito dati di ricerca non sfruttati per ulteriori esplorazioni di Venere, spesso definita “il gemello malvagio della Terra”.

Il team ha raccolto dati da tre voli del SOFIA, che ha volato in alto nell'atmosfera terrestre per studiare Venere. Catturando immagini sia sul lato diurno che su quello notturno, nonché nella regione di transizione tra i due, nota come terminatore, i ricercatori sono stati in grado di rilevare l'ossigeno atomico in tutte le 17 posizioni. È interessante notare che la più alta concentrazione di ossigeno atomico è stata trovata ad un'altitudine di circa 100 km (62 miglia), tra due modelli di circolazione atmosferica dominanti su Venere.

Venere, spesso paragonata alla Terra per le sue dimensioni simili, ha un'atmosfera molto diversa. Con nubi nocive di anidride carbonica e temperature superficiali estreme che raggiungono circa 464°C (867°F), Venere pone sfide significative per la potenziale esplorazione umana. Tuttavia, comprendere la composizione e la dinamica della sua atmosfera è cruciale per le missioni future.

La scoperta dell'ossigeno atomico nell'atmosfera diurna di Venere fornisce preziose informazioni su come il pianeta utilizza questo elemento. Si lega rapidamente alle particelle di monossido di carbonio e si ricombina in anidride carbonica. Sebbene questo processo sia noto da tempo, questo studio segna la prima volta che l’ossigeno atomico è stato osservato sul lato diurno di Venere.

Questa scoperta rivoluzionaria ha suscitato entusiasmo tra le agenzie spaziali, come la NASA, riguardo a potenziali progetti e missioni spaziali. Il progetto MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) della NASA, che estrae ossigeno dall'ambiente circostante, potrebbe trovare applicazioni su Venere grazie alle fonti di ossigeno appena scoperte. Allo stesso modo, i ricercatori dell’Università del Surrey hanno sviluppato una vernice che cattura l’anidride carbonica e la trasforma in ossigeno, rendendo potenzialmente abitabile il Pianeta Rosso.

In conclusione, la presenza di ossigeno atomico nell’atmosfera di Venere ha fornito preziosi dati di ricerca e ha innescato nuove possibilità per la futura esplorazione dello spazio. Ulteriori studi e osservazioni approfondiranno la nostra comprensione dell’atmosfera di Venere e sosterranno lo sviluppo di tecnologie avanzate per gli astronauti, consentendo loro di esplorare e potenzialmente anche abitare questo affascinante pianeta.