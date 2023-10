Venere: svelare i misteri della sua antica tettonica a placche

By

Uno studio recente ha gettato nuova luce sulla storia geologica di Venere, suggerendo che il pianeta potrebbe aver sperimentato una volta una tettonica a placche simile a quella terrestre. Questa scoperta mette in discussione le precedenti ipotesi su Venere come una terra desolata e infuocata e apre possibilità allettanti per i primi anni di vita sul pianeta.

Gli scienziati della Brown University hanno utilizzato dati atmosferici e modelli computerizzati per scoprire il passato nascosto di Venere. Analizzando l'attuale atmosfera del pianeta e la pressione superficiale, sono stati in grado di determinare che Venere potrebbe aver subito una forma di tettonica a placche nella sua storia iniziale. Questo processo, necessario per sostenere la vita, è stato a lungo associato ai diversi continenti, alle catene montuose e al clima stabile della Terra.

Mentre la tettonica a placche della Terra ha prodotto un pianeta diversificato e abitabile, Venere ha preso una strada diversa. Con temperature superficiali che possono sciogliere il piombo, in precedenza si credeva che avesse avuto un’attività tettonica e un rilascio di gas nell’atmosfera minimi, portando a uno scenario di “coperchio stagnante”.

Tuttavia, questo nuovo studio suggerisce che Venere abbia sperimentato una tettonica a placche simile a quella della Terra tra 4.5 e 3.5 miliardi di anni fa. Questa scoperta solleva la possibilità dell’antica vita microbica su Venere ed evidenzia le somiglianze iniziali tra i due pianeti prima della loro divergente evoluzione.

I tempi della tettonica a placche sono cruciali per l’abitabilità di un pianeta. La transizione tra diversi stati tettonici può avere un impatto sul potenziale di un pianeta di sostenere la vita, sfidando il concetto di abitabilità continua. Ciò ha implicazioni significative per la nostra comprensione di altri corpi celesti, come Europa, luna di Giove, e pianeti extrasolari distanti.

Questa ricerca sottolinea anche l’importanza dello studio dell’atmosfera di un pianeta come mezzo per svelare la sua storia antica. Le prossime missioni DAVINCI della NASA, destinate ad analizzare l'atmosfera di Venere, potrebbero fornire ulteriori prove e approfondimenti. Inoltre, gli scienziati sono ansiosi di svelare i fattori che hanno portato alla fine della tettonica a placche su Venere, poiché ciò potrebbe far luce sul futuro della Terra.

Mentre approfondiamo il passato geologico di Venere, i risultati di questo studio hanno il potenziale per fornire preziose informazioni non solo sulla nostra comprensione di Venere, ma anche sul destino e sull’evoluzione del nostro pianeta.

FAQ:

D: Cos'è la tettonica a placche?

R: La tettonica a placche si riferisce alla teoria secondo cui la litosfera terrestre, o guscio rigido esterno, è divisa in diverse grandi placche che si muovono lentamente nel tempo.

D: Cos'è un coperchio stagnante?

R: Uno scenario con coperchio stagnante si riferisce a un pianeta con attività tettonica e rilascio di gas nell’atmosfera minimi. Nel caso di Venere, si credeva che avesse una copertura stagnante a causa delle sue elevate temperature superficiali.

D: In che modo la tettonica a placche influisce sull'abitabilità di un pianeta?

R: La tettonica a placche gioca un ruolo cruciale nel modellare la superficie e il clima di un pianeta. Contribuisce alla creazione di diversi continenti, catene montuose e un clima stabile, essenziali per sostenere la vita.

Fonte:

– Astronomia della natura: https://www.nature.com/natastron/