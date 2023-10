Indagare sui cambiamenti climatici e sulle radiazioni nello spazio: la missione PRETTY CubeSat

PRETTY CubeSat, delle dimensioni di una scatola da scarpe, destinato a essere lanciato sul prossimo lanciatore europeo Vega, mira a raccogliere preziose informazioni ambientali utilizzando i segnali radio riflessi dai satelliti GNSS (Global Navigation Satellite System). PRETTY, abbreviazione di Passive REflecTometry e dosimeTrY, riceverà i segnali dai satelliti GNSS visibili appena sopra di esso e confronterà i segnali per ricavare misurazioni dell'altezza del ghiaccio e del mare con elevata precisione. Questi dati contribuiranno a una migliore comprensione dei tassi di cambiamento climatico. Inoltre, PRETTY monitorerà anche l'esposizione alle radiazioni utilizzando un dosimetro miniaturizzato, che aiuterà a garantire l'affidabilità e la sostenibilità dei futuri piccoli satelliti.

A differenza delle precedenti missioni di riflettometria che guardano direttamente la superficie terrestre, PRETTY scruterà da un angolo poco profondo. Questo approccio innovativo consente una superficie del mare più liscia e segnali riflessi più coerenti. Inoltre, PRETTY utilizzerà per la prima volta una nuova frequenza GNSS, E5/L5. È stato dimostrato che questa banda di frequenza fornisce una precisione superiore nei test a terra. La missione incorpora anche la tecnologia di beamforming, che consente al carico utile di tracciare simultaneamente sia il segnale diretto che quello riflesso.

La missione PRETTY CubeSat è stata sviluppata da un consorzio tutto austriaco, con Beyond Gravity Austria come appaltatore principale per il carico utile di riflettometria, i Laboratori Seibersdorf che contribuiscono con un carico utile per il dosimetro di radiazioni e l’Università Tecnica di Graz che funge da integratore e operatore del sistema generale. Il veicolo spaziale sarà in grado di eseguire calcoli intensivi attraverso il suo nucleo di elaborazione, che funziona in combinazione con antenne patch e una radio derivata dal software.

Pretty prevede di condurre due sessioni di osservazione al giorno, ciascuna della durata massima di mezz'ora, a causa dell'elevata richiesta computazionale della missione. I dati raccolti verranno utilizzati da un consorzio scientifico coordinato dall'Università norvegese di Scienza e Tecnologia. Le aree di osservazione più attese sono i poli, poiché si prevede che subiranno i cambiamenti più significativi dell’altezza della superficie nel corso dell’anno di vita pianificato della missione.

Fonte:

– Articolo originale: “Testing 'slant' reflectometry” – TU Graz (https://www.tugraz.at/en/tu-graz/services/news-stories/planet-research/singleview/article/prett%C3%AD -test-riflettometria-obliqua/)

– Definizioni:

GNSS: sistema globale di navigazione satellitare

CubeSat: Un tipo di satellite miniaturizzato caratterizzato dalla sua forma cubica standard di 10 cm

Altimetria: misurazione dell'altezza sopra un punto di riferimento fisso

Scatterometria: tecnica di telerilevamento utilizzata per misurare le proprietà della superficie terrestre da segnali riflessi o diffusi.