I CubeSat ANSER spagnoli voleranno in formazione e immagine nelle acque iberiche

Gli ANSER CubeSats spagnoli, sviluppati dall'Istituto spagnolo di tecnologia aerospaziale (INTA), saranno presto lanciati sul volo europeo Vega. Questi tre satelliti grandi come una scatola di scarpe, noti come ANSER (Advanced Nanosatellite Systems for Earth-observation Research), lavoreranno insieme come un ammasso, orbitando a circa 500 km di altitudine e mantenendo la formazione a una distanza ottimale di 10 km l'uno dall'altro. Non hanno sistemi di propulsione a bordo ma controllano invece le loro posizioni relative utilizzando alette simili ad ali per navigare sul flusso d'aria nella parte superiore dell'atmosfera terrestre. Le alette possono essere dispiegate per trascinare i satelliti verso il basso o sollevarli verso l'alto e lateralmente.

La missione ANSER si ispira agli uccelli che volano in formazione, con uno dei CubeSat che funge da leader e intraprende le comunicazioni con la terra. Il satellite leader è collegato agli altri due satelliti tramite collegamenti intersatellite. L'obiettivo principale delle osservazioni congiunte dell'ANSER è la qualità dei laghi e dei bacini iberici interni, nonché dei corpi idrici comparabili in tutto il mondo. I satelliti sono dotati di un imager iperspettrale denominato CINCLUS, composto da quattro spettrometri e telecamere pancromatiche. Questi sensori forniscono informazioni dettagliate sul contenuto sospeso dei corpi idrici, compresi i livelli di inquinamento e la presenza di microrganismi dannosi.

Negli ultimi anni i CubeSat e i nanosatelliti sono diventati veicoli spaziali molto apprezzati grazie ai tempi di sviluppo brevi, ai costi bassi e alla funzionalità migliorata. Tuttavia, le loro prestazioni operative possono ancora essere impegnative a causa di limitazioni quali potenza disponibile, copertura terrestre e risoluzione. Per superare queste limitazioni si sta esplorando l’uso di sistemi distribuiti, come cluster e costellazioni, insieme alla miniaturizzazione.

La durata operativa di un cluster ANSER sarà limitata a due o tre anni, ma l’approccio della piattaforma frazionata consente l’aggiunta di CubeSat sostitutivi e aggiornamenti hardware in orbita. Ciò garantisce che la missione complessiva possa continuare senza interruzioni. La missione ANSER è stata selezionata per il volo attraverso il programma In-Orbit Demonstration/In-Orbit Validation della Commissione Europea, che supporta i primi test orbitali di nuove tecnologie.

