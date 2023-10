Il successo del lancio del razzo Vega trasporta satelliti meteorologici e per l'osservazione della Terra

Ieri, il 23° volo Vega ha lanciato con successo due satelliti principali nell'orbita terrestre. I satelliti primari includono il satellite di osservazione della Terra THEOS-2 e il satellite meteorologico Triton. THEOS-2 è il satellite di osservazione della Thailandia progettato per fornire informazioni sulle risorse idriche, sul clima e sull'uso del territorio a fini di pianificazione e gestione. Triton, precedentemente noto come FORMOSAT-7R, è un satellite dell'Agenzia spaziale di Taiwan (TASA) che raccoglierà segnali dalla superficie del mare per determinare il campo dei venti sugli oceani, aiutando nella previsione dell'intensità dei tifoni.

Questi satelliti sono stati rilasciati in un’orbita eliosincrona, il che significa che passeranno sullo stesso punto della Terra ogni giorno alla stessa ora. Sono attualmente sottoposti a controlli operativi e presto inizieranno a fornire dati preziosi.

Oltre ai due satelliti principali, il razzo Vega ha lanciato in orbita anche dieci satelliti secondari più piccoli. Otto su dieci sono stati regolarmente separati, mentre per gli ultimi due la conferma è ancora in sospeso. Alcune delle missioni secondarie includono il Proba-V Companion CubeSat, che osserverà la vegetazione globale e la copertura del suolo, e il CubeSat PRETTY (Passive REflecTomeTry e dosimetria), progettato per misurare il ghiaccio marino utilizzando i segnali del sistema di navigazione globale.

Un’altra missione importante è ESTCube-2, un satellite estone delle dimensioni di una scatola di scarpe che esaminerà la vegetazione estone e testerà un cavo “e-sail”. Questo cavo, realizzato in alluminio intrecciato, verrà utilizzato per frenare l'orbita del CubeSat e accelerarne la fine della vita, contribuendo alla mitigazione dei detriti spaziali.

Inoltre, tre CubeSat chiamati ANSER (Advanced Nanosatellite Systems for Earth-observation Research) lavoreranno insieme come un unico satellite. Questi satelliti manterranno una formazione a circa 10 km l'uno dall'altro e utilizzeranno lembi e tracce di aria atmosferica per controllare la loro posizione. Questo gruppo di satelliti fornirà preziose informazioni sui corpi idrici della Terra, compresi i livelli di inquinamento e la presenza di microrganismi dannosi.

Il successo del lancio del razzo Vega dimostra le capacità versatili di questo lanciatore, specializzato nel posizionare satelliti di medie dimensioni in orbite polari terrestri basse. Contribuisce ai progressi nella ricerca scientifica e nell’osservazione della Terra, rendendo lo spazio più accessibile per vari scopi.

Fonte: Agenzia spaziale europea