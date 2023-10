Comprensione dell'effetto Hall spin-orbitale vettoriale della luce

Quando un calciatore calcia un pallone statico, può farlo ruotare e viaggiare lungo una traiettoria ad arco. Ciò richiede abilità ed esperienza. Allo stesso modo, in ottica, esiste un effetto chiamato effetto Hall di spin della luce (SHEL), in cui il comportamento di un raggio focalizzato dipende dalla sua rotazione e vorticità.

Un recente articolo pubblicato su Opto-Electronic Science introduce un'analisi vettoriale dell'effetto Hall spin-orbitale della luce in caso di focalizzazione ravvicinata nello spazio libero. Gli autori sottolineano l'importanza di comprendere la distribuzione delle diverse componenti di un raggio di luce asimmetrico con spin e vorticità. Studiando questo effetto, i ricercatori possono ottenere informazioni su come il raggio può essere manipolato per colpire un bersaglio con precisione.

Nello studio, i ricercatori analizzano gli spostamenti e le ridistribuzioni delle componenti del campo elettrico nel piano focale del fascio. Ciò si ottiene rompendo la simmetria azimutale del sistema e utilizzando le coordinate cartesiane. I risultati mostrano che tutte e tre le componenti cartesiane del campo elettrico nel piano focale subiscono spostamenti e ridistribuzioni, che sono legati agli spostamenti e alle ridistribuzioni del momento angolare.

L'effetto Hall spin-orbitale della luce si manifesta attraverso le interazioni spin-orbita e orbita-orbita, dove lo spin e il momento angolare orbitale vengono convertiti e riorganizzati. Lo studio dimostra anche il verificarsi della conversione orbita-spin, dove il momento angolare orbitale agisce come catalizzatore per la ridistribuzione del momento angolare di spin.

Comprendere l'effetto Hall spin-orbitale vettoriale della luce ha implicazioni per varie applicazioni, come la modellazione laser. Manipolando la rotazione e il momento angolare orbitale del raggio di luce, i ricercatori possono controllare la fabbricazione di microrilievi nei materiali.

In conclusione, l'effetto Hall spin-orbitale vettoriale della luce gioca un ruolo cruciale nel comportamento dei fasci focalizzati. Analizzando gli spostamenti e le ridistribuzioni dei componenti del campo elettrico, i ricercatori possono ottenere informazioni su come manipolare i fasci di luce per applicazioni specifiche. Questa comprensione ha il potenziale per far avanzare vari campi, tra cui l’ottica e la scienza dei materiali.

Fonte:

Scienze optoelettroniche (2023). DOI: 10.29026/oes.2023.230014