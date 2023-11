La missione TESS della NASA convalida nuovi esopianeti Super-Terra utilizzando strumenti statistici

Il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA continua a fare scoperte straordinarie nel suo tentativo di individuare esopianeti in orbita attorno a stelle luminose. Ad oggi, TESS ha identificato circa 400 esopianeti in transito, con altri 6000 candidati in attesa di validazione. In un recente progetto chiamato Validation of Transiting Exoplanets using Statistical Tools (VaTEST), i ricercatori hanno convalidato con successo otto potenziali super-Terre utilizzando una combinazione di dati di telescopi terrestri, immagini ad alta risoluzione e strumenti di convalida statistica.

Gli esopianeti convalidati, designati TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b e TOI-5799b, hanno dimensioni comprese tra 1.42 raggi terrestri e 1.83 raggi terrestri. Queste scoperte contribuiscono alla nostra comprensione della diversità e delle caratteristiche degli esopianeti oltre il nostro sistema solare.

Oltre alla validazione, i ricercatori hanno anche studiato gli spettri di trasmissione sintetici di questi esopianeti utilizzando il passa-banda del telescopio spaziale Hubble (HST) e del telescopio spaziale James Webb (JWST). Utilizzando gli strumenti PLATON e PandExo, sono stati in grado di ottenere informazioni dettagliate sulla composizione atmosferica di queste super-Terre. In particolare, sei degli esopianeti convalidati rientrano nella regione dei “pianeti chiave di volta”, il che li rende particolarmente intriganti per ulteriori studi.

Mentre continuiamo a esplorare l’universo e a scoprire altri esopianeti, comprendere gli stadi evolutivi tra la Terra e Nettuno diventa sempre più importante. Queste super-Terre appena convalidate forniscono dati preziosi per studiare la transizione da pianeti rocciosi più piccoli a giganti gassosi più grandi.

Il prossimo passo nello studio di questi esopianeti sarà quello di ottenere misurazioni della massa della velocità radiale, che miglioreranno ulteriormente la nostra conoscenza della loro composizione e caratteristiche. Gli sforzi combinati della missione TESS della NASA, degli strumenti di validazione statistica come TRICERATOPS e degli strumenti astronomici avanzati facilitano progressi significativi nella ricerca sugli esopianeti e nella nostra comprensione del cosmo più ampio.

FAQ

1. Quanti esopianeti in transito ha identificato finora TESS?

TESS ha identificato fino ad oggi circa 400 esopianeti in transito.

2. Come sono state convalidate le super-Terre?

Le super-Terre sono state convalidate utilizzando una combinazione di dati di telescopi terrestri, immagini ad alta risoluzione e strumenti di convalida statistica.

3. Quali sono le designazioni degli esopianeti convalidati?

Gli esopianeti convalidati sono designati TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b e TOI-5799b.

4. Quali strumenti sono stati utilizzati per studiare gli spettri di trasmissione sintetici degli esopianeti validati?

Gli spettri di trasmissione sintetica degli esopianeti validati sono stati studiati utilizzando gli strumenti PLATON e PandExo.

5. Perché queste super-Terre sono particolarmente interessanti per lo studio?

Sei degli esopianeti convalidati rientrano nella regione dei “pianeti chiave di volta”, il che li rende particolarmente intriganti per ulteriori studi.

Fonte:

– [Missione TESS della NASA](https://www.nasa.gov/tess-transiting-exoplanet-satellite)

– [PLATONE](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019A%26A…631A..80Z/abstract)

– [PandExo](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018PASP..130k4401B/abstract)