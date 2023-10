Processi di deuterazione nelle regioni di formazione stellare di massa elevata

In questo studio, spettri e mappe di varie linee molecolari sono stati utilizzati per studiare i processi di deuterazione in cinque regioni di formazione stellare di massa elevata. Le osservazioni sono state condotte utilizzando il telescopio IRAM-30m e sono stati esaminati anche gli isotopologhi idrogenati delle molecole bersaglio. L'obiettivo principale era esaminare i rapporti deuterio-idrogeno (D/H) in queste regioni.

La temperatura del gas è stata stimata da vari dati osservativi, comprese le linee CH3CCH osservate con il telescopio IRAM-30m e le linee NH3 osservate con il radiotelescopio da 100 m a Effelsberg. Inoltre, per stimare la temperatura sono stati utilizzati i rapporti di intensità integrati di alcune linee molecolari e dei loro principali isotopologhi. Per stimare la densità del gas e le densità delle colonne molecolari è stato applicato un modello di trasferimento radiativo non LTE con RADEX.

È stato riscontrato che i rapporti D/H variano da 0.001 a 0.05 per DCO+, da 0.001 a 0.02 per DCN, da 0.001 a 0.05 per DNC e da 0.02 a 0.4 per NH2D. Si è scoperto che questi rapporti diminuivano con l'aumento della temperatura nell'intervallo da 20 a 40 K e presentavano solo lievi variazioni a densità comprese tra circa 10^4 e 10^6 cm^-3. La frazione di deuterio di N2H+ è risultata compresa tra 0.008 e 0.1 a temperature comprese tra 20 e 25 K e ad una densità di circa 10^5 cm^-3.

Sono state stimate anche le abbondanze relative di DCO+, DNC, N2D+ e NH2D, che sono risultate essere rispettivamente da circa 10^-11 a 10^-9, da 10^-11 a 10^-10, da 10^-10 a 10^-8 . Queste abbondanze relative hanno mostrato una diminuzione con l’aumento della temperatura. Tuttavia, il rapporto DCN/H2 è rimasto quasi costante a circa 10^-10. I risultati di questo studio concordano con le previsioni dei modelli chimici, anche se in alcuni casi sono state osservate alcune deviazioni.

Questa ricerca fornisce preziose informazioni sui processi di deuterazione nelle regioni di formazione stellare di massa elevata e contribuisce alla nostra comprensione dell’evoluzione chimica di queste regioni. Ulteriori studi in questo campo aiuteranno a perfezionare i modelli e a svelare le complessità della formazione stellare.