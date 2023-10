Varda Space Industries farà atterrare il prossimo veicolo spaziale in Australia mentre l'approvazione degli Stati Uniti rimane in sospeso

La startup di produzione spaziale Varda Space Industries ha annunciato che farà atterrare il suo prossimo veicolo spaziale in Australia mentre continua a lavorare con le autorità di regolamentazione statunitensi per ottenere l'approvazione per il rientro della sua prima missione nello Utah. La società ha recentemente dovuto affrontare un rifiuto quando ha presentato domanda per far atterrare la sua navicella spaziale nel deserto dello Utah a causa di problemi di coordinamento nell'ambito del nuovo quadro di rientro denominato Parte 450. Il CEO di Varda, Delian Asparouhov, ha chiarito che il rifiuto non era dovuto a problemi di sicurezza ma piuttosto a sfide nel coordinamento con più parti .

Nonostante i suoi piani per atterrare in Australia, Varda necessita ancora di una licenza di rientro della FAA anche se la navicella spaziale non rientra sul suolo americano. Asparouhov ha spiegato che la scelta della gamma si basa su diverse disponibilità, risorse e capacità. L'azienda prevede di avere un minimo di 3-4 intervalli online e mira a raggiungere una cadenza di rientro di una volta al mese entro il 2026.

Gli oneri normativi rappresentano una delle principali preoccupazioni dell’industria spaziale, come evidenziato dalle testimonianze di tre importanti società spaziali davanti al Congresso. Queste aziende hanno richiesto all’unanimità maggiori risorse alla FAA per gestire il crescente carico di lavoro relativo alle licenze e hanno sottolineato l’importanza di razionalizzare la regolamentazione per mantenere la competitività americana sulla scena globale.

Asparouhov ha sottolineato la necessità di personale e reattività nell'Ufficio per il trasporto spaziale commerciale della FAA, riconoscendo la crescita esponenziale dell'attività spaziale negli ultimi nove anni. Ha sottolineato che la razionalizzazione non dovrebbe compromettere la sicurezza o la regolamentazione, ma dovrebbe garantire che vi sia personale sufficiente per condurre l'analisi tecnica e il coordinamento necessari.

Fonte:

– TechCrunch: [collegamento]

– Ufficio FAA per il trasporto spaziale commerciale