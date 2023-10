La startup di produzione spaziale Varda Space Industries farà atterrare il prossimo veicolo spaziale in Australia

La startup di produzione spaziale Varda Space Industries ha annunciato che il suo prossimo veicolo spaziale atterrerà in Australia. Ciò avviene mentre la società continua a collaborare con le autorità di regolamentazione statunitensi per ottenere l'approvazione per il rientro della sua prima missione nello Utah. L'aeronautica americana e la Federal Aviation Administration hanno recentemente respinto la richiesta di Varda di far atterrare il suo veicolo spaziale nel deserto dello Utah a causa di problemi di coordinamento nell'ambito del quadro di rientro chiamato Parte 450.

Il cofondatore di Varda, Delian Asparouhov, ha spiegato che la decisione non ha nulla a che fare con la sicurezza, il design o l'analisi del veicolo, ma piuttosto con il coordinamento tra le tre parti coinvolte. Tuttavia, la società rimane fiduciosa di soddisfare tutti i requisiti normativi e sta lavorando per coordinare una nuova serie di date target per il rientro.

Mentre Varda continua la sua collaborazione con le autorità di regolamentazione americane, ha stretto un accordo con la società australiana Southern Launch affinché la sua prossima capsula atterrerà al Koonibba Test Range nel 2024. Asparouhov ha chiarito che il trasferimento in Australia non è dovuto a problemi di conformità normativa negli Stati Uniti. Stati ma piuttosto la disponibilità e le risorse offerte dalle diverse gamme.

In futuro, Varda prevede di avere almeno tre o quattro poligoni online e punta a raggiungere una cadenza di rientro di una volta al mese entro il 2026. L'azienda si sta coordinando con altri poligoni, come richiesto dallo Utah Test and Training Range, dimostrando la sua impegno a collaborare con più gamme per una maggiore flessibilità.

L’industria spaziale sta attualmente affrontando sfide normative, con tre importanti società spaziali che testimoniano davanti al Congresso per richiedere risorse aggiuntive per la FAA. Queste aziende hanno anche sottolineato la necessità di una regolamentazione snella per migliorare la competitività americana.

Asparouhov ha fatto eco a questi sentimenti e ha sottolineato la crescita esponenziale dell’attività di lancio nello spazio negli ultimi nove anni. Ha suggerito che l'attenzione dovrebbe concentrarsi sull'aumento del personale e della reattività presso l'Ufficio per il trasporto spaziale commerciale della FAA per gestire il crescente carico di lavoro, piuttosto che sull'implementazione di importanti cambiamenti politici.

