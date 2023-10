Varda Space Industries assicura il sito di atterraggio in Australia per future missioni spaziali

Varda Space Industries, una startup con sede in California focalizzata sulla ricerca farmaceutica e sulla produzione nello spazio, ha raggiunto un accordo con Southern Launch, un operatore privato in Australia, per i futuri atterraggi di veicoli spaziali. Ciò avviene dopo che il governo degli Stati Uniti ha rifiutato di concedere l'approvazione per il rientro della prima missione sperimentale di Varda che trasportava prodotti farmaceutici fabbricati in orbita. La Federal Aviation Administration (FAA) e l'aeronautica americana non hanno autorizzato l'atterraggio della navicella spaziale di Varda in un poligono di prova militare nello Utah a causa di problemi di sicurezza.

Varda prevede di condurre missioni regolari nell'orbita terrestre bassa per facilitare esperimenti di ricerca farmaceutica e produrre farmaci in microgravità. La società si è assicurata finanziamenti di capitale di rischio e sta lanciando un lotto iniziale di quattro missioni di prova per sviluppare le tecnologie necessarie. Durante queste missioni, Varda ha coltivato con successo cristalli di ritonavir, un farmaco contro l'HIV, all'interno della sua navicella spaziale.

Per facilitare le missioni future, Varda ha dato priorità alla ricerca di più siti di atterraggio. L'accordo con Southern Launch consente alla seconda missione di Varda, prevista per la metà del 2024, di rientrare e atterrare nel remoto Koonibba Test Range in Australia. Tuttavia, Varda sottolinea che prevede ancora di rientrare regolarmente negli Stati Uniti.

Delian Asparouhov, presidente e co-fondatore di Varda, sottolinea l'importanza di avere opzioni per il rientro, simili a come le società di lancio utilizzano diverse piattaforme di lancio e aeroporti spaziali. Il Koonibba Test Range, situato nell'Australia meridionale, fornisce una gamma dedicata al rientro nello spazio commerciale. Southern Launch, che gestisce il poligono di prova, ha ospitato diversi lanci di razzi suborbitali negli ultimi anni.

Per condurre future missioni spaziali e operazioni di rientro in Australia, Varda dovrà ottenere una licenza di rientro commerciale dalla FAA. Asparouhov prevede che ottenere l'approvazione da parte della FAA e delle autorità di regolamentazione australiane per il rientro nel poligono di prova di Koonibba sarà più semplice rispetto alla precedente richiesta per il poligono di prova militare dello Utah.

