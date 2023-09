I sensori di rilevamento delle radiazioni Varadis VT06 superano la certificazione NASA

By

Varadis, fornitore leader di sensori per il rilevamento di radiazioni ad alta energia, è lieta di annunciare che il suo VT06 RADFET (transistor a effetto di campo di rilevamento delle radiazioni) ha ottenuto la certificazione come parte schermata NASA EEE-INST-002 S1 Livello 3. Questa certificazione significa che i sensori Varadis hanno superato test rigorosi e sono adatti al rilevamento delle radiazioni nello spazio.

Il processo di screening di livello 3 della NASA valuta le prestazioni e l'idoneità dei componenti elettronici per le applicazioni spaziali. I sensori Varadis hanno soddisfatto con successo questi criteri e sono stati riconosciuti come una scelta affidabile per la dosimetria delle radiazioni.

Il CEO di Varadis, Brad Wrigley, ha espresso il suo orgoglio per la certificazione, affermando: "Attraverso il processo di screening di livello 3 della NASA, le prestazioni e l'idoneità dei sensori Varadis per il rilevamento delle radiazioni nello spazio sono state ancora una volta testate e superate a pieni voti".

Varadis VT06 RADFET è noto per la sua capacità di misurare con precisione dosi significative di radiazioni ionizzanti assorbite senza richiedere alimentazione. Può misurare fino a 10 kGy/1 Mrad. Grazie a questa capacità, i sensori di rilevamento delle radiazioni Varadis sono già utilizzati sulla Stazione Spaziale Internazionale e su numerosi satelliti dell’agenzia.

Oltre alle applicazioni spaziali, i sensori di rilevamento delle radiazioni Varadis trovano utilizzo in vari settori come la ricerca medica, di sicurezza, di pubblica sicurezza e di fisica. I sensori sono progettati per fornire misurazioni accurate e affidabili dei livelli di radiazione.

Varadis ha una forte presenza nel mercato globale e fornisce RADFET a organizzazioni rinomate. I sensori dell'azienda vengono utilizzati non solo nelle missioni spaziali ma anche durante le procedure di radioterapia e al Large Hadron Collider del CERN per misurare i livelli di radiazione.

Il conseguimento della certificazione NASA da parte di Varadis testimonia il suo impegno nel fornire sensori di rilevamento delle radiazioni di alta qualità. La loro vasta esperienza nel campo del monitoraggio delle radiazioni li posiziona come un fornitore fidato e affidabile.

