Un cast stellato potrebbe aver reso popolare la minaccia di un asteroide che annienta tutta la vita sulla Terra nel film "Don't Look Up", ma in realtà c'è un asteroide con un potenziale pericoloso per la vita che sta attualmente sfrecciando verso il nostro pianeta. L’asteroide Bennu, scoperto nel 2009, ha il potenziale per causare gravi danni alla Terra se dovesse entrare in contatto.

Mentre la gente del posto non deve preoccuparsi dell’impatto dell’asteroide nel corso della sua vita, le generazioni future potrebbero doversi preoccupare. La prossima data di potenziale impatto per l'asteroide Bennu è il 24 settembre 2182. Tuttavia, le possibilità che entri effettivamente in collisione con la Terra sono piuttosto scarse. Ma ciò non ha impedito alla NASA di lanciare una missione su Bennu nel 2020 per raccogliere campioni. La navicella spaziale OSIRIS-REx tornerà sulla Terra domenica 24 settembre con scoperte interplanetarie.

Bennu è un obiettivo particolarmente interessante per gli scienziati perché è rimasto sostanzialmente invariato dalla formazione del sistema solare 4.6 miliardi di anni fa. Solitamente manca la Terra, ma la sua orbita si sovrappone alla nostra ogni sei anni.

Tuttavia, nonostante i suoi potenziali effetti devastanti, l’asteroide Bennu non soddisfa i criteri di un “killer di pianeti”. Secondo la NASA, si ritiene che qualsiasi roccia spaziale di dimensioni superiori a 1 km o 2 km abbia effetti globali. Bennu non soddisfa questo requisito di dimensioni. È classificato come un “asteroide potenzialmente pericoloso” a causa della sua lunghezza di oltre 130 metri e della sua vicinanza all'orbita terrestre.

L'impatto di Bennu sulla Terra dipende da diversi fattori, inclusi i 157 possibili punti di impatto sulla Terra e le rispettive probabilità. Sebbene la probabilità più alta di impatto sia il 24 settembre 2182, esiste una probabilità del 99.963% che l'asteroide manchi la Terra.

Se Bennu dovesse avere un impatto, potrebbe causare gravi danni all'area circostante. L’energia rilasciata sarebbe più di 20 volte quella della Bomba Zar, l’arma nucleare più potente mai testata.

Per ora, il percorso di Bennu non rappresenta una minaccia immediata per la Terra, e le persone interessate ad osservarlo avrebbero bisogno di attrezzature adeguate, come un telescopio di discrete dimensioni. Per rimanere informati sulle condizioni meteorologiche nell'area di Vancouver, è disponibile una piattaforma di previsione affidabile con previsioni dettagliate specifiche per quartiere.

È importante notare che la missione in corso della NASA su Bennu fornirà in futuro ulteriori approfondimenti su questo asteroide potenzialmente pericoloso.

Definizioni:

– Asteroide Bennu: un asteroide scoperto nel 2009 che rappresenta una potenziale minaccia per la Terra.

– HR MacMillan Space Center: un centro spaziale a Vancouver, Canada.

– Veicolo spaziale OSIRIS-REx: un veicolo spaziale lanciato dalla NASA per raccogliere campioni dall'asteroide Bennu.

– Asteroide potenzialmente pericoloso: un asteroide sufficientemente grande e abbastanza vicino alla Terra da rappresentare una potenziale minaccia.

– Bomba Zar: l’arma nucleare più potente mai testata.

Nota: questo articolo è un'interpretazione creativa dell'articolo originale e potrebbe non riflettere accuratamente tutti i dettagli o i fatti.