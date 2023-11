Nuovi approfondimenti su un sorprendente fenomeno virale

I ricercatori dell’Università del Maryland nella contea di Baltimora hanno fatto una scoperta senza precedenti nel mondo dei virus. Utilizzando un microscopio elettronico a trasmissione, hanno osservato un virus attaccato al collo di un altro virus, mostrando un fenomeno nuovo che non era mai stato documentato prima.

Tradizionalmente, è noto che i virus satellite fanno affidamento sui loro organismi ospiti e su un virus “aiutante” per la replicazione all’interno delle cellule. Tuttavia, si prevedeva che questi due tipi di virus rimanessero vicini solo per un breve periodo. La recente scoperta mette in discussione questa ipotesi, poiché presenta il primo caso in assoluto di un virus satellite che si attacca a un virus helper.

Il team di ricercatori, compresi colleghi della Washington University, ha pubblicato i risultati sul Journal of the International Society of Microbial Ecology. Lo studio si concentra su un batteriofago satellite, che è un virus che infetta le cellule batteriche. Sorprendentemente, il virus satellite ha mostrato un attaccamento costante al collo del batteriofago helper.

I batteriofagi, noti anche come fagi, sono organismi incredibilmente abbondanti sulla Terra, se ne trovano milioni in appena un grammo di terreno. Le immagini catturate da Tagide deCarvalho, vicedirettore del College of Natural and Mathematic Sciences dell'Università del Maryland, hanno rivelato che l'80% dei batteriofagi ausiliari avevano virus satellite attaccati al collo. Alcuni degli aiutanti rimasti mostravano viticci lasciati dai virus satellitari, simili a “segni di morsi”.

Secondo i ricercatori, la maggior parte dei virus satellite possiede un gene particolare che permette loro di integrarsi con il materiale genetico di una cellula dopo essere entrati. Questa integrazione consente al virus satellite di riprodursi ogni volta che una cellula helper entra successivamente. Quando la cellula ospite si divide, copia sia il proprio DNA che il DNA del satellite.

Gli scienziati ipotizzano che il piccolo virus, noto come MiniFlayer, abbia perso la capacità di auto-replicarsi all'interno delle cellule come parte del suo processo evolutivo. Invece, ha sviluppato un’intelligente soluzione parassitaria. MiniFlayer si attacca a un altro virus, chiamato MindFlayer, attaccandosi al suo collo. Quando entrano insieme nelle cellule, MiniFlayer utilizza il macchinario genetico del suo compagno per proliferare.

Questo comportamento imprevisto del virus ha incuriosito i ricercatori, spingendoli a indagare ulteriormente il processo di attaccamento e a valutare la prevalenza di questo fenomeno. Ivan Erill, professore di scienze biologiche e autore senior della ricerca, ha sottolineato l’importanza della scoperta, affermando: “Nessuno aveva previsto che avrebbero fatto qualcosa del genere”.

FAQ:

D: Cos'è un virus satellitare?

R: Un virus satellite è un tipo di virus che dipende da un organismo ospite e da un virus “aiutante” per la replicazione all’interno delle cellule.

D: Cosa sono i batteriofagi?

R: I batteriofagi, noti anche come fagi, sono numerosi organismi che infettano e si replicano all'interno delle cellule batteriche.

D: Qual è il ruolo del virus satellitare in questo fenomeno?

R: Il virus satellite si attacca a un virus helper e utilizza il suo apparato genetico per la replicazione.

D: Quanto è comune questo fenomeno?

R: Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare la prevalenza di questo fenomeno e la sua presenza in altri sistemi virali.

D: Come hanno fatto i ricercatori a scoprire questo fenomeno?

R: La scoperta del virus satellitare è stata accidentale. Mentre isolavano i batteriofagi dai campioni ambientali, il gruppo di ricerca ha ricevuto un campione contaminato che conteneva MiniFlayer, portando alla loro straordinaria scoperta.