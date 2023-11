Le fluttuazioni del vuoto in una cavità ottica alterano l'ordine magnetico del materiale

I ricercatori del Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter (MPSD), della Stanford University e dell’Università della Pennsylvania hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel campo della fisica dei materiali. Hanno dimostrato che lo stato magnetico di un materiale sottile chiamato α-RuCl3 può essere controllato inserendolo in una cavità ottica. Ciò che rende questa scoperta particolarmente interessante è che l’ordine magnetico può essere modificato esclusivamente dalle fluttuazioni del vuoto all’interno della cavità, senza la necessità di un’intensa stimolazione laser.

Tradizionalmente, la modifica delle proprietà dei materiali magnetici richiedeva l’uso di laser ad alta intensità, che presentavano sfide pratiche, incluso il problema del surriscaldamento del materiale. Il gruppo di ricerca mirava a trovare metodi alternativi per controllare i materiali utilizzando la luce, senza la necessità di laser intensi. Il loro approccio prevedeva l’uso di una cavità ottica per alterare le proprietà magnetiche di α-RuCl3.

I ricercatori hanno scoperto che anche in una cavità apparentemente buia, il materiale è ancora sensibile ai cambiamenti nell’ambiente elettromagnetico. Questo effetto quantomeccanico nasce perché, all’interno della teoria quantistica, lo stato del vuoto non è mai veramente vuoto. Le fluttuazioni del campo luminoso nella cavità fanno apparire e scomparire particelle di luce, influenzando successivamente le proprietà del materiale.

L’autore principale Emil Viñas Boström spiega: “La cavità ottica confina il campo elettromagnetico in un volume molto piccolo, migliorando così l’accoppiamento efficace tra la luce e il materiale”. I risultati del team dimostrano che, ingegnerizzando attentamente le fluttuazioni del vuoto del campo elettrico della cavità, possono verificarsi cambiamenti significativi nelle proprietà magnetiche di un materiale. Questo approccio aggira la necessità di un pilotaggio continuo del laser e apre nuove possibilità per il controllo del magnetismo nei materiali reali.

Questo studio è il primo a dimostrare la capacità di controllare il magnetismo in un materiale reale utilizzando solo una cavità ottica. Precedenti ricerche hanno esplorato il controllo della cavità di altri materiali, come i materiali ferroelettrici e superconduttori. I ricercatori prevedono che progettando cavità specifiche, potranno scoprire nuove fasi della materia e acquisire una comprensione più profonda dell’intricata relazione tra luce e materia.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è l'α-RuCl3?

α-RuCl3 è un materiale atomicamente sottile che presenta uno stato antiferromagnetico a zigzag.

Cos'è una cavità ottica?

Una cavità ottica è una regione confinata in cui la luce viene intrappolata e riflessa avanti e indietro tra due superfici riflettenti.

Cosa sono le fluttuazioni del vuoto?

Le fluttuazioni del vuoto si riferiscono alla costante creazione e annichilazione di particelle nello stato di vuoto a causa dell'incertezza intrinseca nella teoria quantistica.

In che modo le fluttuazioni del vuoto nella cavità ottica influiscono sul materiale?

Le fluttuazioni del vuoto alterano l'ambiente elettromagnetico all'interno della cavità, provocando cambiamenti nello stato magnetico del materiale.

Perché è importante controllare il magnetismo nei materiali?

Il controllo del magnetismo nei materiali può portare a progressi in aree quali l’archiviazione delle informazioni, la conversione dell’energia e l’informatica quantistica.

Fonte: Istituto Max Planck per la struttura e la dinamica della materia.