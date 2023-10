V0610 Virgo: un sistema binario a contatto di massa ridotta

Un recente studio condotto dagli astronomi del progetto Binary Systems of South and North (BSN) ha fornito nuove informazioni su V0610 Virgo, una stella binaria distante. Pubblicato sul server di prestampa arXiv, il documento di ricerca rivela che V0610 Virgo è un sistema binario a contatto di massa ridotta.

Le binarie di contatto, note anche come binarie di tipo W Ursae Majoris (tipo W UMa), sono sistemi stellari binari composti da due stelle nane in contatto tra loro. Hanno un periodo orbitale breve e mostrano continue variazioni di luce. Questi sistemi hanno il potenziale per fornire preziose informazioni sull’evoluzione stellare.

V0610 Virgo, situata a circa 1,560 anni luce dalla Terra, è una binaria a eclisse con una magnitudine apparente di 13.3 mag. Il sistema ha un periodo orbitale di circa otto ore.

Utilizzando osservazioni fotometriche, il team di astronomi guidato da Ailar Alizadehsabegh della BSN ha analizzato V0610 Virgo. I dati hanno rivelato che il sistema binario è costituito da due stelle di dimensioni e massa simili. La stella più calda, classificata di tipo spettrale G3, ha un raggio di circa 0.735 raggi solari e una massa di 0.4 masse solari. La stella più fredda, classificata come tipo spettrale G8, ha un raggio di circa 0.741 raggi solari e una massa di 0.399 masse solari.

Lo studio ha classificato V0610 Virgo come un sistema binario a contatto di massa ridotta con un rapporto di massa di 0.998. Il sistema ha un fattore di riempimento di 0.085 e un'inclinazione di 70.65 gradi. Si è scoperto che le luminosità della stella più calda e di quella più fredda erano rispettivamente 0.55 e 0.43 luminosità solari.

Lo studio ha inoltre rilevato che la tendenza alla variazione del periodo orbitale in V0610 Virgo è in diminuzione, cosa tipica dei sistemi binari di contatto di massa ridotta. Queste binarie spesso formano un disco che potrebbe potenzialmente essere un sito per la formazione di pianeti, con un’età inferiore a quella delle stelle ospiti. Si propongono ulteriori osservazioni di V0610 Virgo per determinare se questo sistema potrebbe essere un potenziale luogo di nascita per pianeti extrasolari.

