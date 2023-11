Esplorare l'antico passato per comprendere il futuro dei cambiamenti climatici

Una ricerca innovativa condotta da un team di ricercatori della Simon Fraser University (SFU) e dell’Università di Victoria (UVic) sta gettando nuova luce sulla storia dei primi popoli delle Americhe dopo l’ultima era glaciale. Analizzando campioni di carote marine al largo della costa dell'isola di Moresby a Haida Gwaii, i ricercatori mirano a svelare i segreti dell'antico paleo-paesaggio dell'arcipelago.

Guidato dallo stimato ricercatore e dottorando Rob Rondeau, il team prevede di tornare alla Riserva del Parco Nazionale di Gwaii Haanas la prossima estate per ulteriori carotaggi. Le precedenti ricerche pratiche di Rondeau in Alaska e la collaborazione con gli archeologi lo hanno portato a identificare la costa meridionale di Haida Gwaii come un'area significativa da indagare.

I mutevoli modelli climatici successivi all’ultima era glaciale hanno profonde implicazioni per la nostra comprensione dei cambiamenti climatici causati dall’uomo. Rondeau sottolinea il parallelismo tra l’innalzamento del livello del mare di oggi e quello sperimentato alla fine dell’ultima era glaciale, suggerendo che lo studio del passato può offrire spunti preziosi per affrontare le sfide del futuro.

La recente spedizione ha comportato la raccolta di campioni di carotaggi, che sono attualmente esaminati tramite analisi a raggi X presso la SFU. Il team spera di scoprire artefatti e tracce umane, come strumenti antichi o DNA ambientale, facendo luce su come gli esseri umani arrivarono per la prima volta in Nord America, una questione secolare che rimane irrisolta.

Rondeau considera questa ricerca l'apice della sua carriera, dato il mistero persistente che circonda le origini della migrazione umana nelle Americhe. Contribuire al campo dell'archeologia e assistere la nazione Haida nella comprensione del proprio patrimonio gli dà un'enorme soddisfazione.

La proficua collaborazione tra ricercatori universitari, Parks Canada e Haida Nation è stata determinante nel portare avanti questo progetto. Rondeau evidenzia le prove archeologiche che suggeriscono che le persone abitavano il paesaggio di Haida Gwaii oltre 10,000 anni fa e sottolinea l'importanza di considerare gli antichi percorsi seguiti dai primi coloni.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato un innovativo sistema di vibracoraggio subacqueo RIC 3500 per il proprio lavoro di archeologia marina, un'attrezzatura che non era mai stata utilizzata prima per tali scopi. Sebbene queste macchine siano cruciali per la ricerca di Rondeau, spesso sono difficili da acquisire.

Circondato dalla bellezza mozzafiato di Haida Gwaii, Rondeau descrive l'arcipelago come uno dei luoghi più straordinari che abbia mai incontrato durante le sue numerose attività di immersione e ricerca.

Nel complesso, questa ricerca innovativa su Haida Gwaii non solo porta alla luce i misteri del passato, ma fornisce anche preziose informazioni sulla risposta dell’umanità al cambiamento climatico, sottolineando l’importanza di imparare dai nostri antichi antenati.

FAQ:

D: Qual è lo scopo della ricerca condotta dal team SFU e UVic?

R: La ricerca mira a comprendere l'antico paleo-paesaggio di Haida Gwaii analizzando campioni di carote marine al largo della costa dell'isola di Moresby.

D: Perché lo studio dei cambiamenti climatici dopo l’ultima era glaciale è significativo?

R: Studiare il clima del passato può aiutarci ad affrontare le sfide del cambiamento climatico causato dall’uomo e dell’innalzamento del livello del mare.

D: Cosa ha raccolto la recente spedizione e cosa sperano di trovare?

R: La spedizione ha raccolto campioni per cercare artefatti e tracce umane, come strumenti antichi o DNA ambientale, per ottenere informazioni su come gli esseri umani sono arrivati ​​per la prima volta in Nord America.

D: Quanto è significativa questa ricerca per Rob Rondeau e la nazione Haida?

R: Rondeau considera questa ricerca la più significativa della sua carriera e ritiene che contribuisca al campo dell'archeologia aiutando allo stesso tempo la nazione Haida a comprendere il proprio patrimonio.

D: Quali attrezzature ha utilizzato il gruppo di ricerca e perché è importante?

R: Il team ha utilizzato un innovativo sistema di vibracoring subacqueo per il lavoro archeologico marino. Questa attrezzatura è fondamentale per la ricerca di Rondeau ma può essere difficile da acquisire.

D: Come descriveresti Haida Gwaii, secondo Rondeau?

R: Rondeau descrive Haida Gwaii come uno dei posti più belli del pianeta che ha sperimentato durante le sue attività di ricerca e immersione in tutto il mondo.