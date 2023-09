I ricercatori sviluppano risonatori fotonici basati su chip per circuiti integrati fotonici UV avanzati

I ricercatori hanno compiuto progressi significativi nello sviluppo di risonatori fotonici basati su chip con una perdita minima di luce UV. Questi risonatori utilizzano film sottili di allumina e hanno il potenziale per varie applicazioni tra cui il rilevamento spettroscopico, la comunicazione subacquea e l'informatica quantistica.

I circuiti integrati fotonici UV (PIC) sono un campo emergente che non è stato esplorato approfonditamente. Tuttavia, le lunghezze d’onda UV sono cruciali per alcune transizioni atomiche nell’informatica quantistica e per eccitare alcune molecole fluorescenti nel rilevamento biochimico. Il team dell'Università di Yale ha fatto progressi in questo settore dimostrando la fattibilità della costruzione di circuiti fotonici che funzionano alle lunghezze d'onda UV.

I ricercatori hanno ottenuto una perdita bassa senza precedenti alle lunghezze d'onda UV combinando il materiale giusto (film sottili di allumina) con tecniche di progettazione e fabbricazione ottimizzate. I microrisonatori sono stati creati utilizzando un processo di deposizione di strato atomico (ALD) altamente scalabile, che garantisce film sottili di allumina di alta qualità. L'ampio gap di banda dell'allumina la rende trasparente alla luce UV, consentendo un assorbimento minimo.

I microrisonatori sono stati progettati utilizzando una struttura di guida d'onda a coste che raggiunge il necessario confinamento della luce riducendo al minimo la perdita di diffusione. Inoltre, i ricercatori sono riusciti a creare risonatori ad anello con un raggio di 400 micron, ottenendo fattori di qualità (Q) da record che indicano una perdita di luce minima.

I PIC UV hanno ora raggiunto un punto critico in cui la perdita di luce per le guide d'onda non è più significativamente peggiore rispetto alle loro controparti visibili. Ciò apre opportunità per applicare le strutture PIC esistenti sviluppate per le lunghezze d'onda visibili e delle telecomunicazioni anche alle lunghezze d'onda UV.

I ricercatori sono concentrati su ulteriori progressi, compreso lo sviluppo di risonatori ad anello a base di allumina che possono essere sintonizzati per funzionare con diverse lunghezze d'onda, consentendo un controllo preciso della lunghezza d'onda e la creazione di modulatori. Mirano inoltre a sviluppare un sistema UV completo basato su PIC integrando una sorgente di luce UV.

Questa ricerca innovativa apre la strada a dispositivi basati su chip miniaturizzati in vari campi, tra cui la spettroscopia, le comunicazioni e l’elaborazione delle informazioni quantistiche.

