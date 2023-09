Il viaggio di Jed J. Hancock: da studente universitario sottovalutato a presidente dello Space Dynamics Laboratory

Jed J. Hancock ha sfidato i dubbi di un consulente universitario che credeva che gli ingegneri elettrici si nasce, non si diventa. Ispirato da questa sfida, Hancock divenne il lavoratore più duro durante i suoi studi universitari. La sua dedizione attirò l'attenzione del professore di ingegneria Doran Baker, che lo aiutò a ottenere una borsa di studio della NASA per il suo master. Oggi Hancock è presidente dello Space Dynamics Laboratory (SDL), un laboratorio di ingegneria e ricerca presso la Utah State University.

SDL, in collaborazione con l'Università dell'Arizona, ha sviluppato i gruppi di rilevatori e i componenti elettrici per la navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA. Questa navicella spaziale, dotata di tre telecamere conosciute collettivamente come OCAMS, ha intrapreso una missione per esplorare l'asteroide Bennu. Le telecamere, vale a dire PolyCam, MapCam e SamCam, servivano a scopi specifici come mettere a fuoco la superficie di Bennu e mapparla a colori. Hancock e il suo team di SDL hanno condotto test approfonditi per garantire l'efficacia delle telecamere nello spazio.

La missione OSIRIS-REx si sta avvicinando alla fine poiché prevede di riportare campioni di Bennu sulla Terra alla fine di questo mese. La navicella spaziale rilascerà una capsula di ritorno del campione sulla costa della California, che Lockheed Martin recupererà. Si prevede che questa capsula conterrà preziosi indizi sulle origini del nostro universo. Tuttavia, OSIRIS-REx non ha ancora finito di esplorare. Presto si imbarcherà in una nuova missione, chiamata OSIRIS-APEX, per studiare l’asteroide Apophis, che avrà un incontro ravvicinato con la Terra nel 2029.

SDL, fondata ufficialmente da Doran Baker nel 1982, ha una lunga storia di contributi all'esplorazione spaziale. In qualità di centro di ricerca affiliato all'università per il Dipartimento della Difesa, SDL è stato coinvolto in vari programmi spaziali e sistemi di sensori. Ha lavorato anche su immagini militari, sistemi di intelligence e sistemi aerei senza pilota. L'impegno del laboratorio nel mantenere le promesse fatte ai partner della missione, tra cui la NASA e il Dipartimento della Difesa, evidenzia la sua dedizione alle scoperte scientifiche e alla sicurezza nazionale.

Mentre Jed J. Hancock guida SDL nelle sue attività in corso, il laboratorio si prepara per il lancio di un nuovo telescopio al Kennedy Space Center. Questo telescopio promette di migliorare la nostra comprensione dell'universo e di consolidare ulteriormente il ruolo di SDL nelle scoperte scientifiche più audaci.

