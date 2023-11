La forza spaziale americana si prepara per la settima missione dello spazioplano segreto

La United States Space Force (USSF) ha annunciato la sua attesissima missione imminente per il Boeing X-37B Orbital Test Vehicle (OTV). Il lancio di questa settima missione, il cui lancio è previsto per il 7 dicembre da Cape Canaveral, in Florida, segnerà un cambiamento significativo per l'X-37B poiché sarà trasportato in orbita dal Falcon Heavy di SpaceX, il più grande razzo commerciale del mondo.

L'X-37B, precedentemente lanciato a bordo di un razzo Atlas V della United Launch Alliance (ULA), ha avuto un record impressionante, completando sei missioni e trascorrendo un totale di 3,774 giorni nello spazio, coprendo l'incredibile cifra di 2.1 miliardi di chilometri. La prossima missione, denominata X-37B Mission 7 o OTV-7, mira a far avanzare ulteriormente la tecnologia spaziale e migliorare le operazioni sicure per tutti gli utenti dello spazio.

Gli esperimenti previsti per OTV-7 sono ambiziosi e diversificati. Uno degli obiettivi chiave è testare la riutilizzabilità del veicolo in nuovi regimi orbitali, esplorando territori inesplorati nello spazio. Inoltre, la missione includerà il test dei futuri sensori del dominio spaziale, che potrebbero contribuire notevolmente ai progressi nella sorveglianza spaziale e nella consapevolezza situazionale. L'X-37B effettuerà anche un interessante esperimento incentrato sullo studio degli effetti delle radiazioni sui semi delle piante. Questa ricerca ha importanti implicazioni per le future missioni spaziali di lunga durata e per la possibilità di istituire un’agricoltura sostenibile nello spazio.

Il trasferimento della gestione del programma dall'aeronautica americana alla neonata Space Force segna una pietra miliare significativa nella storia dell'X-37B. La navicella spaziale ora porterà la livrea della USSF, riflettendo questa transizione ed evidenziando la dedizione della Space Force al progresso dell'esplorazione e delle operazioni spaziali.

Il viaggio in orbita dell'X-37B, il Falcon Heavy, è di per sé una meraviglia tecnologica. Con ben 27 motori Merlin, il razzo genera oltre 5,000,000 di libbre di spinta, consentendogli di trasportare facilmente carichi utili nello spazio.

Sebbene l’USSF non abbia rivelato la durata prevista di OTV-7, la missione precedente è durata ben 908 giorni e comprendeva esperimenti cruciali, come un esperimento sull’energia solare per la Marina degli Stati Uniti e lo spiegamento di un satellite per l’Accademia dell’aeronautica americana.

Mentre la US Space Force si prepara per l'ennesima missione X-37B, il mondo attende con impazienza le scoperte e i progressi rivoluzionari che questa navicella spaziale segreta porterà al campo in continua evoluzione dell'esplorazione spaziale.

FAQ

1. Cos'è il veicolo di prova orbitale X-37B?

L'X-37B Orbital Test Vehicle, sviluppato da Boeing, è un veicolo spaziale classificato gestito dalla US Space Force. È progettato per missioni spaziali di lunga durata e conduce esperimenti in orbita.

2. Quante missioni ha completato l'X-37B?

Finora l’X-37B ha completato sei missioni, coprendo una distanza totale di 2.1 miliardi di chilometri e trascorrendo oltre 3,774 giorni nello spazio.

3. Quali esperimenti verranno condotti durante OTV-7?

OTV-7 includerà esperimenti per testare la riutilizzabilità del veicolo spaziale in nuovi regimi orbitali, esplorare futuri sensori nel dominio spaziale e studiare gli effetti delle radiazioni sui semi delle piante.

4. Qual è il significato del trasferimento della gestione del programma alla Space Force?

Il trasferimento della gestione del programma dall'aeronautica americana alla Space Force segna una pietra miliare significativa nella storia dell'X-37B e sottolinea l'impegno della Space Force nel far progredire l'esplorazione e le operazioni spaziali.

5. Come verrà lanciato in orbita l'X-37B per OTV-7?

Per OTV-7, l'X-37B sarà trasportato in orbita dal Falcon Heavy di SpaceX, il più grande razzo commerciale al mondo, che vanta 27 motori Merlin e oltre 5,000,000 di libbre di spinta.