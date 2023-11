Sbloccare il potenziale dei singoli anticorpi nei biocircuiti

Nel campo della biologia sintetica, i ricercatori sono costantemente alla ricerca di modi innovativi per progettare circuiti biologici in grado di controllare le funzioni cellulari. Il professor Hirohide Saito e il suo team dell’Università di Kyoto hanno fatto passi da gigante in questo settore, sfruttando il potere dei singoli anticorpi per costruire biocircuiti con flessibilità e potenzialità senza precedenti.

Le cellule sono dotate di complessi meccanismi regolatori che consentono loro di percepire i cambiamenti nel loro ambiente e rispondere di conseguenza. Questi meccanismi coinvolgono processi come la trascrizione (conversione da DNA a RNA) e la traduzione (conversione da RNA a proteine), nonché modifiche post-traduzionali. In natura, le cellule utilizzano questi meccanismi per modulare le loro funzioni in base alla disponibilità di nutrienti, ai cambiamenti metabolici e alle risposte immunitarie agli organismi invasori.

Prendendo ispirazione dalla natura, il team guidato dal professor Saito ha utilizzato anticorpi, proteine ​​altamente versatili che possono legarsi a un'ampia gamma di bersagli, per rilevare molecole specifiche all'interno delle cellule. Gli anticorpi possiedono una regione variabile formata da una catena pesante e una leggera, che interagisce con le molecole bersaglio quando sono presenti all'interno delle cellule. Collegando queste regioni variabili a una RNA polimerasi T7 divisa (RNAP), i ricercatori sono stati in grado di innescare l'espressione genetica e controllare le funzioni cellulari in risposta alla presenza di molecole specifiche.

Il team ha dimostrato la versatilità del loro sistema, noto come RNAP target-dipendente (TdRNAP), rilevando varie molecole bersaglio, inclusi antigeni, peptidi, sequenze di RNA e piccole molecole. Personalizzando le sequenze di regioni variabili, sono stati in grado di passare da una molecola bersaglio all'altra per il rilevamento. Inoltre, combinando diverse varianti RNAP, sono riusciti a creare circuiti biologici multistrato per l'amplificazione del segnale e la trasduzione ortogonale del segnale.

Oltre al rilevamento delle molecole bersaglio, i ricercatori hanno dimostrato il potenziale del sistema TdRNAP per l'editing genomico specifico delle cellule. Hanno utilizzato il sistema per indurre l’espressione dell’RNA guida (gRNA), che ha poi innescato la delezione mediata da CRISPR/Cas9 di un transgene in una linea cellulare sperimentale.

Lo sviluppo del sistema TdRNAP apre interessanti possibilità nei campi della bioingegneria e della medicina rigenerativa. Fornisce ai ricercatori un potente strumento per costruire biocircuiti in grado di rilevare una varietà di molecole intracellulari e controllare con precisione le funzioni cellulari. Questo progresso promette di migliorare l’efficacia e la sicurezza delle future terapie geniche e cellulari.

Fonte: phys.org

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa sono gli anticorpi?

A: Gli anticorpi sono proteine ​​prodotte dal sistema immunitario che possono legarsi a bersagli specifici, come DNA, RNA, proteine ​​e piccole molecole, con elevata affinità.

D: Cos'è il sistema TdRNAP?

A: Il sistema della RNA polimerasi target-dipendente (TdRNAP) è un sistema biocircuitario che utilizza anticorpi per rilevare molecole specifiche all'interno delle cellule e attivare l'espressione genica e le funzioni cellulari in risposta.

D: Quanto è versatile il sistema TdRNAP?

A: È stato dimostrato che il sistema TdRNAP rileva una varietà di molecole bersaglio, inclusi antigeni, peptidi, sequenze di RNA e piccole molecole. Passando da una sequenza all'altra di regioni variabili, i ricercatori possono personalizzare il sistema per diverse molecole bersaglio.

D: Quali sono le potenziali applicazioni del sistema TdRNAP?

A: Il sistema TdRNAP ha potenziali applicazioni nella bioingegneria e nella medicina rigenerativa. Può essere utilizzato per costruire biocircuiti per rilevare molecole intracellulari e controllare le funzioni cellulari, migliorando l'efficacia e la sicurezza delle terapie geniche e cellulari.