Telescopi basati su palloncino: garantire l'integrità dei dati con capsule di recupero

By

Astrofisici e ingegneri aerospaziali hanno scoperto una soluzione innovativa per mantenere l'integrità dei dati nei progetti di telescopi basati su palloncini: capsule di recupero dati. Queste capsule fungono da sistema di backup in caso di perdita del volo o di errore di comunicazione durante le missioni. Le capsule sono state testate con successo come parte di un progetto di ricerca che ha inviato un telescopio superBIT nella stratosfera terrestre utilizzando un pallone a superpressione riempito di elio.

L’invio di telescopi ai confini dello spazio utilizzando palloni aerostatici rappresenta un’alternativa economicamente vantaggiosa ai tradizionali lanci di razzi. I palloni possono rimanere in volo per lunghi periodi, consentendo ai telescopi di raccogliere grandi quantità di dati. Il telescopio superBIT ha intrapreso una missione per catturare immagini astronomiche da oltre il 99.5% dell'atmosfera terrestre.

Per garantire la sicurezza dei dati raccolti, il gruppo di ricerca ha schierato quattro capsule Data Recovery System (DRS) accanto al telescopio. In caso di perdita del pallone o del telescopio, queste capsule, dotate di paracadute, scenderebbero lentamente sulla Terra, consentendo agli equipaggi di terra di recuperare i dati di backup.

La missione è iniziata il 16 aprile, con la mongolfiera che è salita a 40 chilometri. Nel corso dei successivi 40 giorni, il telescopio si è concentrato sulla cattura di immagini di ammassi di galassie per studiare la lente gravitazionale e indagare sulla materia oscura. La trasmissione dei dati si basava sulle reti Starlink e TDRSS della NASA, ma i problemi di connettività sono sorti rispettivamente il 1° maggio e tre settimane dopo.

Per recuperare il telescopio si è deciso di utilizzare un paracadute. Prima della discesa sono state rilasciate due capsule DRS, ciascuna con i propri sistemi di tracciamento e comunicazione. Tuttavia, solo tre delle quattro capsule erano operative. Poiché le batterie della capsula si sono congelate durante la discesa, la comunicazione è stata temporaneamente persa. Una volta scongelate le batterie dopo l'atterraggio, la comunicazione è stata ripristinata, consentendo ai ricercatori di recuperare le capsule funzionanti e recuperare i preziosi dati memorizzati.

Il riuscito recupero dei dati utilizzando le capsule DRS conferma la loro efficacia nel preservare i dati telescopici raccolti durante ambiziose missioni basate su palloni aerostatici. Questa svolta apre la strada a progetti futuri che possono sfruttare queste capsule di recupero per salvaguardare osservazioni scientifiche cruciali.

FAQ

Cosa sono le capsule di recupero nei telescopi basati su palloncini?

Le capsule di ripristino sono sistemi di backup utilizzati nei progetti di telescopi basati su palloncini per garantire l'integrità dei dati. Queste capsule contengono paracadute che consentono loro di scendere sulla Terra in sicurezza in caso di perdita del pallone o del telescopio, preservando i dati raccolti.

Perché i palloncini vengono utilizzati per i telescopi nello spazio?

I palloni rappresentano un metodo conveniente per inviare i telescopi ai confini dello spazio. Possono rimanere in volo per lunghi periodi, consentendo ai telescopi di raccogliere grandi quantità di dati senza la necessità di lanci di razzi.

Qual era lo scopo della missione del telescopio superBIT?

La missione del telescopio superBIT mirava a catturare immagini astronomiche dalla stratosfera terrestre. Si è concentrato sulla fotografia di ammassi di galassie per studiare la lente gravitazionale, contribuendo allo studio della materia oscura.

Come sono stati trasmessi i dati durante la missione?

I dati raccolti dal telescopio superBIT sono stati trasmessi utilizzando le reti Starlink e TDRSS della NASA, che forniscono collegamenti di comunicazione tra strumenti spaziali e stazioni di terra.

(Fonte: Aerospaziale (2023))