Ricercatori australiani utilizzano l'argilla caolinitica per migliorare la scoperta dei minerali

Ricercatori in Australia hanno scoperto che la caolinite, un tipo di argilla presente in abbondanza in tutto il paese, può essere utilizzata per migliorare la scoperta di minerali. La caolinite è l'argilla più comune trovata in Australia e si forma attraverso l'erosione delle rocce nel tempo. Secondo il dottor Adrian Noble, un ricercatore coinvolto nello studio, le proprietà uniche della caolinite la rendono efficace per l'esplorazione mineraria.

Il team di ricercatori si è concentrato sulle particelle ultrafini di caolinite, di dimensioni inferiori a due micron. Nonostante le loro piccole dimensioni, queste particelle hanno un’ampia superficie che consente loro di assorbire i metalli dall’ambiente circostante. Attraverso questo processo, le particelle di argilla possono intrappolare e trattenere metalli come oro, nichel e platino.

Per migliorare il rilevamento dei metalli nelle aree con copertura trasportata, i ricercatori hanno sviluppato un metodo chiamato UltraFine+. Questa tecnica offre risultati più affidabili e sensibili rispetto ai tradizionali metodi di campionamento del suolo. Sovrapponendo i risultati UltraFine+ su una regione esaminata, è possibile identificare aree con un accumulo di metalli naturalmente più elevato. Ciò riduce l'area di ricerca dei minerali e minimizza l'impatto ambientale delle campagne di esplorazione.

L’uso dell’argilla caolinitica nella scoperta dei minerali potrebbe portare a pratiche di esplorazione più precise e rispettose dell’ambiente. Analizzando le particelle ultrafini di caolinite in un ambiente di laboratorio, i ricercatori possono identificare i metalli di interesse e individuare aree specifiche per ulteriori indagini.

Questa ricerca apre nuove possibilità per l’esplorazione mineraria in Australia e fornisce preziose informazioni sulle proprietà e sulle applicazioni dell’argilla caolinitica.

