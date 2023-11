Il ruolo delle pelli di neutroni nella comprensione della struttura nucleare

By

Il piombo-208, un nucleo ricco di neutroni con una “pelle” di neutroni ai margini, riveste un’importanza significativa nel campo della cromodinamica quantistica e dell’astrofisica. La pelle dei neutroni, composta principalmente da neutroni, offre preziose informazioni sul comportamento dei quark e dei gluoni all’interno del nucleo e fornisce indizi sulla struttura delle stelle di neutroni. Una recente ricerca condotta dai fisici teorici del CERN utilizzando i dati provenienti dai cicli di ioni pesanti del Large Hadron Collider ha determinato con successo che lo spessore della pelle di neutroni di piombo-208 è di circa 0.217 femtometri, con un piccolo margine di incertezza.

Misurare lo spessore della pelle dei neutroni è un compito impegnativo a causa dell’assenza di carica nei neutroni, che li rende difficili da disperdere utilizzando i tradizionali metodi di diffusione degli elettroni. Tuttavia, la forza nucleare forte, responsabile del legame tra quark e gluoni, ha un effetto pronunciato sui neutroni. Facendo collidere nuclei di piombo-208 ad alte energie nel Large Hadron Collider, gli scienziati sono in grado di creare un ambiente intenso in cui i gluoni che tengono insieme i quark vengono separati, dando luogo alla formazione di plasma di quark e gluoni. Questa sostanza, che imita le condizioni subito dopo il Big Bang, svolge anche un ruolo fondamentale nel nucleo delle stelle di neutroni.

Mentre il plasma di quark e gluoni si trasforma in particelle in condizioni di pressione e temperatura inferiori, i rilevatori dell’LHC sono in grado di tracciarne le proprietà. Esaminando la distribuzione di protoni e neutroni nel piombo-208 durante queste collisioni, i fisici possono dedurre la dimensione e la forma del plasma di quark e gluoni, che a sua volta consente loro di calcolare lo spessore della pelle dei neutroni.

Questa ricerca innovativa non solo fornisce conoscenze essenziali sulla pelle dei neutroni nel piombo-208, ma stabilisce anche connessioni tra aree disparate della fisica. Utilizzando i dati esistenti, gli scienziati hanno raggiunto livelli di incertezza competitiva paragonabili ad altre determinazioni sperimentali. Tuttavia, ulteriori misurazioni dedicate utilizzando i dati dell’LHC hanno il potenziale per una precisione ancora maggiore in futuro.

Nel complesso, lo studio delle pelli di neutroni nei nuclei offre un’affascinante esplorazione delle forze e delle strutture fondamentali che governano l’universo, colmando il divario tra le collisioni nucleari ad alta energia, le stelle di neutroni e la ricerca sulla struttura nucleare.

**Domande frequenti**

Cos'è una pelle di neutroni?

Una pelle di neutroni si riferisce allo strato esterno di un nucleo che contiene una percentuale maggiore di neutroni rispetto ai protoni.

Come viene misurato lo spessore della pelle dei neutroni?

I metodi tradizionali di diffusione degli elettroni sono inefficaci a causa della mancanza di carica dei neutroni. Invece, gli scienziati utilizzano le collisioni di ioni pesanti negli acceleratori di particelle come il Large Hadron Collider per studiare la distribuzione delle particelle e dedurre lo spessore della pelle dei neutroni.

Quali spunti può fornire lo studio delle pelli di neutroni?

La ricerca sulle pelli di neutroni può approfondire la nostra comprensione della cromodinamica quantistica, del comportamento dei quark e dei gluoni e della struttura delle stelle di neutroni, oggetti astrofisici formatisi dopo le supernovae.