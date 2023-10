Nuovo metodo per individuare farmaci scadenti nelle aree con scarse risorse

In uno studio recente, i ricercatori dell’Università di Liegi e dell’Università di Yaoundé hanno sviluppato un metodo economicamente vantaggioso utilizzando spettrofotometri portatili nel vicino infrarosso (NIR) per rilevare farmaci scadenti in aree con scarse risorse. Lo studio, pubblicato su Applied Spectroscopy, ha dimostrato il successo del trasferimento e dell’applicazione di robusti modelli di calibrazione, offrendo una soluzione promettente per combattere i farmaci di scarsa qualità nelle regioni con risorse limitate.

Gli scienziati miravano ad affrontare il crescente problema dei farmaci inefficaci nelle aree con scarse risorse. Hanno utilizzato la spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR) come possibile tecnica per combattere questo problema. Hanno sviluppato, convalidato e trasferito metodi per quantificare il contenuto delle compresse di ciprofloxacina e metronidazolo utilizzando uno spettrofotometro NIR portatile in modalità di trasmissione, noto come NIR-M-T1, accoppiato con la chemiometria, in particolare l'algoritmo di regressione dei minimi quadrati parziali (PLSR). Questo approccio fornisce un'alternativa economica e rapida ai tradizionali metodi di laboratorio per la valutazione della qualità dei farmaci.

Inizialmente, i modelli quantitativi PLSR sono stati validati in Belgio, caratterizzato da un clima oceanico temperato. I modelli sono stati poi trasferiti in Camerun, una zona dal clima tropicale, dove i ricercatori hanno dovuto affrontare difficoltà nel prevedere con precisione nuove serie di validazione utilizzando i modelli iniziali. Per superare questo ostacolo, sono state ideate due strategie di potenziamento per rendere i modelli predittivi più robusti rispetto ai fattori ambientali.

Durante l'analisi sul campo dei campioni di compresse di ciprofloxacina e metronidazolo raccolti in tre diverse città del Camerun, i modelli risultanti sono stati messi alla prova. I risultati dei contenuti ottenuti utilizzando entrambe le strategie di aumento erano strettamente allineati e non erano statisticamente differenti. Tuttavia, la prima strategia è stata più semplice da implementare, mentre la seconda eccelleva in termini di misure diagnostiche del modello e profili di accuratezza.

Due campioni delle compresse raccolte sono risultati non conformi in termini di contenuto e questi risultati sono stati successivamente confermati utilizzando la cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC), che è considerata il metodo di riferimento per l'analisi del contenuto farmaceutico.

Questa ricerca dimostra il potenziale degli spettrofotometri NIR portatili a basso costo e di robusti modelli di calibrazione nel migliorare l’efficienza e l’accuratezza della valutazione della qualità dei farmaci, salvaguardando in definitiva la salute pubblica. I ricercatori ritengono che questo approccio innovativo possa servire da modello per iniziative simili in altri settori con risorse limitate, contribuendo alla battaglia in corso per garantire la sicurezza e l’efficacia dei prodotti farmaceutici in tutto il mondo.

Riferimento:

Tchounga, CAW; Marini, D.; Nga, EN; Hamuli, PC; Mballa, Marina Militare; Hubert, P.; Ziemons, E.; Sacre, P.-Y. Implementazione sul campo di metodi quantitativi nel vicino infrarosso per l'analisi di farmaci in ambienti tropicali. Appl. Spettrosc. 2023, al più presto. DOI: 10.1177/00037028231201653