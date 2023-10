L'intelligenza artificiale generativa esplora il problema P vs NP: approfondimenti da GPT-4

Un team di ricercatori ha utilizzato il modello linguistico di grandi dimensioni GPT-4 di OpenAI per approfondire l'annoso problema P vs NP nell'informatica. Il problema P vs NP, studiato da quasi cinque decenni, mira a esplorare la possibilità di risolvere in modo efficiente problemi computazionalmente difficili. Questo problema ha implicazioni significative per campi come la crittografia e l’informatica quantistica. I ricercatori, guidati da Qingxiu Dong, hanno utilizzato il metodo socratico per programmare GPT-4 e gli hanno fornito le argomentazioni di un articolo precedente, suggerendo risposte significative.

In particolare, GPT-4 sostiene che P non è uguale a NP, offrendo una nuova prospettiva su questo annoso problema. I ricercatori sottolineano che questo studio dimostra che modelli linguistici di grandi dimensioni come GPT-4 possono fare molto di più che generare semplicemente testo; possono anche fornire spunti che potrebbero portare a scoperte scientifiche.

Per cogliere l’importanza di questa ricerca, è fondamentale comprendere il problema P vs NP. Riguarda la complessità della risoluzione e della verifica dei problemi. I problemi classificati come “P” possono essere risolti in modo fattibile e facilmente verificati. Al contrario, i problemi che rientrano nell’ambito “NP” sono facilmente verificabili ma mancano di metodi efficienti per la soluzione. Il problema P vs NP mette in discussione se i problemi NP possano essere risolti con la stessa efficienza dei problemi P, sfidando la nostra attuale comprensione dei limiti computazionali.

Utilizzando il metodo socratico con GPT-4, Dong e il suo team approfondiscono la matematica del problema P vs NP. Guidano GPT-4 a dimostrare che P non è uguale a NP assumendo il contrario e trovando contraddizioni. Questo approccio, denominato prova per contraddizione, consente loro di ricostruire un documento matematico formale, guidando GPT-4 attraverso il processo di ragionamento. Tuttavia, è necessaria un’ulteriore convalida per confermare la conclusività dei loro risultati.

Questa ricerca dimostra una nuova applicazione dell’intelligenza artificiale generativa, evidenziando come modelli linguistici di grandi dimensioni come GPT-4 possano contribuire all’esplorazione scientifica. Sfruttando la capacità dell'intelligenza artificiale di ragionare ed elaborare grandi quantità di informazioni, i ricercatori possono approfondire problemi complessi e acquisire nuove conoscenze. Poiché il campo dell’intelligenza artificiale generativa continua ad evolversi, è promettente per affrontare altri problemi informatici irrisolti.

Fonti: Tiernan Ray e ClipDropStability.ai