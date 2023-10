Un nuovo metodo utilizza i batteri E.coli per rilevare le mine terrestri in Israele

Gli scienziati dell’Università Ebraica di Gerusalemme e la startup biotecnologica Enzymit hanno sviluppato un metodo innovativo per rilevare le mine terrestri sepolte in Israele utilizzando il batterio E.coli. Questa soluzione innovativa mira ad affrontare il problema dei metodi di rilevamento delle mine terrestri pericolosi e inefficienti attualmente in uso. Migliaia di campi in Israele sono stati fortificati con mine terrestri a partire dalla Guerra dei Sei Giorni del 1967, rendendo fondamentale trovare un modo più sicuro ed efficace per localizzare e rimuovere questi esplosivi mortali.

Il batterio E.coli è stato progettato per rilevare tracce di dinitrotoluene (DNT), una sostanza chimica che fuoriesce dalle mine terrestri sepolte. Il batterio modificato viene spruzzato sopra un presunto campo minato e un drone dotato di una telecamera specializzata cattura immagini che rivelano la posizione di queste mine attraverso colori luminescenti. Il ceppo di E.coli utilizzato in questo processo è progettato per estinguersi subito dopo la dispersione, garantendo che non comporti rischi per l'uomo o per l'ambiente.

Il team dell’Università Ebraica lavora su questo metodo di rilevamento delle mine da oltre un decennio. Si sono ispirati alla capacità naturale dell'E.coli di rilevare i nutrienti, creando una soluzione che rende i batteri più sensibili al DNT evitando falsi positivi. Enzymit, la startup biotecnologica, svolge un ruolo cruciale nell'accelerare lo sviluppo di questa soluzione innovativa creando proteine ​​che migliorano la capacità dei batteri di rilevare le mine antiuomo.

Sono attualmente in corso i test sul campo della soluzione completa e si prevede che diventi operativa per “uso non civile” il prossimo anno. I gruppi di ricerca ritengono inoltre che questo metodo possa essere ampliato per rilevare altri esplosivi e prodotti chimici utilizzati in varie applicazioni, come l'RDX. Oltre al rilevamento delle mine antiuomo, gli algoritmi computazionali di Enzymit sono stati utilizzati per sviluppare prebiotici presenti nel latte materno e acido ialuronico per applicazioni cosmetiche.

