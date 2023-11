Il ruolo della polvere nelle indagini sulla scena del crimine: sbloccare nuove possibilità forensi

Gli scienziati forensi in Australia stanno ampliando i confini della raccolta di informazioni forensi sfruttando il potere della polvere. Un recente studio condotto dagli esperti della Flinders University dimostra come la frazione aerea del suolo, comunemente nota come polvere, possa fornire informazioni cruciali per le indagini sulla scena del crimine.

Utilizzando una tecnologia avanzata, i ricercatori hanno testato diversi siti sul campo nell'Australia meridionale e hanno analizzato le caratteristiche chimiche e biologiche uniche presenti nella polvere. I risultati hanno rivelato che la polvere può agire come un’impronta digitale distinta, consentendo agli investigatori di determinare la posizione o la fonte di materiale, effetti personali o oggetti.

La dottoressa Nicole Foster, ricercatrice di scienze forensi presso la Flinders University, evidenzia l'importanza della polvere nei casi forensi. “La polvere si trova ovunque. Rimane sui vestiti e sugli oggetti dopo il viaggio e lascia una traccia di dove sei stato", spiega. Armati di questa conoscenza, gli scienziati hanno condotto un esperimento sul campo, lasciando deliberatamente gli oggetti in luoghi diversi per raccogliere la polvere ed esaminare i distinti profili chimici e biologici.

Lo studio ha confermato che la polvere recuperata da ciascun oggetto conteneva firme chimiche e biologiche uniche specifiche del sito. Tuttavia, questi profili variavano all’interno dei siti e nel tempo. Anche se questa ricerca serve come prova di concetto, è necessario ulteriore lavoro prima che la polvere possa essere completamente integrata come strumento forense.

Il dottor Duncan Taylor, coautore e scienziato forense del DNA, sottolinea che le tracce di batteri e funghi trovate nella polvere possono contribuire a fornire prove vitali nel collegamento alla scena del crimine. Inoltre, i ricercatori sono riusciti a prevedere con precisione l’origine dei campioni di polvere utilizzando profili di batteri e funghi.

Sebbene ci siano ancora progressi da fare, lo studio sottolinea le potenziali applicazioni dell’analisi delle proprietà chimiche e biologiche della polvere nella scienza forense. Incorporare la polvere come strumento standard nei futuri casi forensi potrebbe rivoluzionare le indagini sulla scena del crimine e aiutare a svelare i misteri.

FAQ:

D: Come può essere utilizzata la polvere nella raccolta di informazioni forensi?

R: La polvere contiene firme chimiche e biologiche distinte che fungono da impronte digitali in posizioni specifiche, rendendola uno strumento prezioso nelle indagini forensi.

D: Cosa ha rivelato lo studio della Flinders University?

R: Lo studio ha confermato che la polvere recuperata da luoghi diversi conteneva profili chimici e biologici unici, consentendo la potenziale identificazione della fonte o dell'origine di materiali, effetti personali o oggetti.

D: La polvere può aiutare a ricollegarsi alla scena di un crimine?

R: Sì, le tracce di batteri e funghi trovate nella polvere possono servire come prova chiave per ricollegarsi alla scena del crimine.

D: Qual è il potenziale impatto dell'analisi delle polveri nella scienza forense?

R: L'analisi delle proprietà della polvere può potenzialmente migliorare l'attività forense, fornendo informazioni preziose e aiutando a risolvere i crimini.