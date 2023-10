Utilizzo del DNA come colla per costruire metamateriali di cristallo colloidale ultra resistenti

Un team di ingegneri chimici e biologici della Northwestern University ha sviluppato una tecnica innovativa per creare metamateriali cristallini colloidali ultra resistenti. Utilizzando filamenti di DNA come colla, i ricercatori sono stati in grado di assemblare nanostrutture metalliche in forme personalizzate.

Ricerche precedenti hanno dimostrato il potenziale dei metamateriali su scala nanometrica per varie applicazioni. In questo studio, il team ha fatto un ulteriore passo avanti creando metamateriali ancora più piccoli. Hanno fabbricato nanoparticelle metalliche di diverse forme, inclusi quadrati solidi e vuoti, nonché cubi con angoli appiattiti. Il passo successivo è stato sintetizzare filamenti di DNA, che i ricercatori hanno utilizzato per tenere insieme le nanoparticelle, proprio come una colla. Il DNA ha permesso loro di creare metamateriali di cristalli colloidali di varie forme, simili alle strutture edilizie con i blocchi Lego.

In particolare, il team ha scoperto che regolando l'applicazione e la quantità del DNA, potevano controllare le interazioni tra gli elementi costitutivi, portando a proprietà diverse nei metamateriali. Alcuni dei metamateriali creati si sono rivelati più resistenti e rigidi rispetto ai materiali comparabili realizzati in nichel.

Inoltre, i ricercatori hanno osservato che questi metamateriali ultra resistenti potrebbero mantenere la loro forma anche sotto pressioni estreme, rendendoli potenzialmente utili per applicazioni spaziali. La natura leggera di questi materiali potrebbe essere vantaggiosa anche per i dispositivi elettronici, in particolare nelle applicazioni mediche, poiché sarebbero più efficienti dei materiali attualmente in uso.

Questa svolta nell’uso del DNA come colla per assemblare metamateriali su scala nanometrica apre nuove possibilità per materiali avanzati con proprietà personalizzate. Ulteriori ricerche potrebbero portare allo sviluppo di dispositivi elettronici innovativi e rivoluzionare vari settori.

